Hurda teşviki yasası ve ÖTV indirimi 2025, özellikle 20 yaş üstü araç sahipleri için umut oldu. TBMM’ye sunulan düzenleme ile düşük model araç sahipleri, İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Desteği Programı kapsamında devlet desteğiyle sıfır araç sahibi olabilecek. Başvurular önümüzdeki aylarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi nedir?

MHP’li milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu düzenleme, 3 ve üzeri çocuğa sahip aileler için “ilk arabam yerli otomobil aile destek programı” ile birleştirildi. Programa uygun vatandaşlar, uzun vadeli kredi ve finansman seçenekleriyle yerli otomobile ulaşabilecek.

ÖTV indiriminden yararlanmak isteyenler için başlıca şartlar şöyle:

Başvuru sahipleri 20 yaş üstü araç sahip olmalı.

3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler öncelikli.

Program, düşük gelir grubundaki vatandaşlara uzun vadeli kredi ve finansman imkanı sunuyor.

Hurda teşviki ile alınacak araçlar, Türkiye’nin yerlilik oranına sahip otomobiller olacak.

Başvuru ve yürürlüğe giriş

AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, başvurular önümüzdeki aylarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Programın başlamasıyla birlikte binlerce vatandaşın yoğun talep göstermesi bekleniyor.

Sosyal ve ekonomik faydaları

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi sadece sıfır araç sahibi olmayı kolaylaştırmakla kalmıyor:

Düşük gelir grubunun araç sahipliğini artırarak ailelerin mobilitesini destekliyor.

Ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek karbon emisyonunun azalmasına katkı sağlıyor.

Türkiye’nin yerli otomobil üretimini teşvik ederek Togg gibi milli markaların satışlarını artırmayı hedefliyor. Çarşamba günü altının dönüm noktası olacak İçeriği Görüntüle