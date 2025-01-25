2025 itibarıyla ÖTV’siz araç alımında uygulanan limit, 1 milyon 604 bin TL’den 2 milyon 290 bin TL’ye çıkarıldı. Bu düzenleme, vatandaşların araç alımını kolaylaştıracak ve sıfır araç piyasasında hareketliliğe yol açacak.

Galerici Ahmet Yurtlu, düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu artış, vatandaşların beklentilerini karşılıyor. Özellikle 1.6 motor altı araçlarda 5 marka ve 10 model gibi seçenekler mevcut. Daha fazla kişi bu imkândan yararlanabilecek," dedi.

İkinci el araç piyasasında hareketlilik

Yurtlu, yeni limitin hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasına olumlu yansıyacağını belirtti: "Sıfır araç alacaklar, genellikle ikinci el araçlarını elden çıkarıyor. Bu durum, iki piyasa arasında sağlıklı bir denge oluşturacak ve her iki segmentte de hareketlilik sağlayacaktır."

Engelli araç alımındaki rant sorunu çözülüyor

Engelli araç alımlarında süregelen suistimallere yönelik yapılan düzenlemeler de dikkat çekiyor. Araçların satış süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Yurtlu, bu değişiklikle birlikte rant amaçlı kullanımın önüne geçileceğini belirterek, "Artık bu avantajlardan yalnızca gerçek ihtiyaç sahipleri yararlanacak. Piyasa daha adil bir hale geldi," ifadelerini kullandı.

Piyasaya olumlu yansımalar bekleniyor

Yapılan değişikliklerin, piyasanın hareketli kalmasına katkı sağlayacağını söyleyen Yurtlu, şu sözlerle açıklamasını tamamladı: "2 milyon 290 bin TL’lik limit, ideal bir araç alımı için yeterli. Ayrıca bandrol muafiyeti gibi avantajlar da var. Bu düzenlemeler, hem vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak hem de piyasaya olumlu etki yapacaktır."