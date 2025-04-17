Oxford United ile Leeds United, 18 Nisan 2025'te İngiltere Championship'te karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanalı açıklandı, işte detaylar.

Oxford United-Leeds United Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta Yayınlanacak?

İngiltere Championship'te mücadele sürüyor. 18 Nisan 2025 Cuma günü Oxford United ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri belli oldu.

Oxford United-Leeds United karşılaşması saat 22:00'de başlayacak. Mücadele Tuttur TV kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Maç Yayıncı Kanal Başlama Saati Oxford United-Leeds United Tuttur TV 22:00

Tuttur TV frekans ve platform bilgileri

Türksat uydusu ve internet: Şifreli yayın yapılmaktadır.

Maç nerede oynanacak?

Oxford United ile Leeds United arasındaki İngiltere Championship maçı, Oxford'da yer alan Kassam Stadyumu'nda oynanacak.

Tarih: 18 Nisan 2025 Cuma

Saat: 22:00

Kanal: Tuttur TV (şifreli)

Stadyum: Kassam Stadyumu, Oxford