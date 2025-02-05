Türkiye’nin sevilen oyuncularından Ceyda Ateş, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çekiyor. Çocukluk yıllarından itibaren güzellik sırlarını titizlikle koruyan Ateş, bu sırlarını takipçileriyle paylaştı. Hem sağlıklı yaşam alışkanlıkları hem de bakım rutinleriyle öne çıkan Ateş, özellikle saçlarına uyguladığı doğal kürlerle tanınıyor.

Ceyda Ateş’in parlak saçlarının sırrı

Ünlü oyuncu, sağlıklı ve parlak sarı saçlarıyla tanınıyor. Ceyda Ateş, her hafta saçlarına özel yağ kürleri uygulayarak saçlarının sağlıklı kalmasını sağlıyor. Hindistan cevizi yağı, badem yağı ve D vitamini içeren karışımını saçlarına uygulayıp birkaç saat beklettikten sonra yıkadığını söyleyen Ateş, bu yöntemin saçlarının parlaklığını artırdığını belirtiyor.

Ateş, ayrıca saçlarını 10 günde bir sirkeyle durulayarak doğal bakımını tamamlıyor. Sirkenin, saçlarına verdiği parlaklık ve sağladığı görünümden oldukça memnun olduğunu belirtiyor.