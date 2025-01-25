Bir Zamanlar İstanbul dizisinin setinde kaza geçiren Didem Balçın, Tuzla’daki çekimlerde yaralandı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerine rahatlatıcı bir mesaj verdi. “Şu an gayet iyiyim” diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Balçın, olay sonrası izleyenleri endişelendiren durumu sonlandırdı.

Kanlar içinde kaldı

Başrolünü Alina Boz ve Cihangir Ceyhan’ın paylaştığı Bir Zamanlar İstanbul dizisinin setinde yaşanan talihsiz kaza, çalışanları ve oyuncu kadrosunu zor durumda bıraktı. Geçirdiği kaza nedeniyle kanlar içinde kalan Didem Balçın, hızla hastaneye kaldırıldı. Neyse ki, ünlü oyuncunun durumu stabil ve herhangi bir hayatî tehlike bulunmuyor.

"Şuan gayet iyiyim"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Didem Balçın, "Arayan soran herkese teşekkürler. Dün akşam sette bir kaza geçirdim evet. Dikiş atıldı. Hiç bir sorun yok. Şuan gayet iyiyim. Tüm film ekibi yanımdaydı. Canım hocalarım ve arkadaşlarım bir an bile yalnız bırakmadı. Güvenli bir yerde çalıştığınızda bu tür kazalar sadece ne kadar sevildiğinizi anlamanızı sağlıyor. Tekrar arayan soran herkese teşekkür ederim. Benim ki bu kadar üzüntülü olayın yanında devede kulak bile değil. Yine de tekrar teşekkürler." sözleriyle son sağlık durumunu paylaştı.