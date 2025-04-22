Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ve Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi iş birliğinde “Timur ve Dönemi Sempozyumu” düzenlenecek. 24 Nisan Perşembe günü başlayacak ve iki gün sürecek olan sempozyum, EÜ Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonu’nda yapılacak.

Açılışta rektörler ve uluslararası katılım

Sempozyumun açılış konuşmalarını EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rihsiyeva Gülçehra Şavkatovna, EÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Fedakar ve Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Temuriler Tarihi Devlet Müzesi Müdürü Doç. Dr. H. Fayziyev gerçekleştirecek.

Timurlular dönemi çok yönlü ele alınacak

İki gün sürecek sempozyumda; Temurilerin Soy Ağacı, Lider olarak Emir Timur, Timurlular Döneminde Tarih Biliminin Gelişimi, Fransız Kaynaklarında Emir Timur, Timurlular Döneminde Uygur Yazısının Yeri, Emir Timur ve Azerbaycan Hükümdarları, Emir Timur Döneminde Kültürel Diplomasi, Timurlular Zamanında Semerkand'tan Anadolu'ya Gelen Alimler gibi konulara değinilecek.