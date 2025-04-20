İstanbul Avcılar’da 27 Mart günü meydana gelen valiz hırsızlığında şüphelinin kimliği kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Bir mağazanın önünde duran valizi alarak olay yerinden uzaklaşan kişinin, televizyon dizilerinde rol alan Ümit Gündeş olduğu belirlendi.

Kameralara yakalandı

Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin daha önce "Kuruluş Osman" dizisi başta olmak üzere çeşitli yapımlarda rol alan oyuncu Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Aynı gün, olayın gerçekleştiği bölgede başka bir marketten daha hırsızlık yapıldığı öğrenildi.

Geçmişte de marketten yağ çaldığı ortaya çıktı

Ümit Gündeş’in geçtiğimiz yıl Beylikdüzü’nde bir marketten yağ çaldığı sırada güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı. Olay sonrası mağaza yetkililerinin şikayetçi olmaması nedeniyle Gündeş hakkında herhangi bir adli işlem yapılmadığı öğrenildi. Son olayda ise valiz hırsızlığı anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.