Adana’da, kendisinden uyuşturucu parası istediğini iddia ettiği kızını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık baba, “Kızım kendi kendini bıçakladı” dedi.

Duruşmada kendini savunan Turhan Özdemir, olayların kazara gerçekleştiğini iddia etti. Özdemir, kızı Dilan'ın artan parası talebiyle kendisine yaklaştığını, ancak bıçakla üzerlerine yürüyüp tehdit edildiğini belirtti. Özdemir, kızıyla arbede yaşadığı yerde elindeki bıçağı açarken Dilan'ın kendini yaraladığını öne sürdü. "Kızım kendini bıçakladı, ben onu yaralamadım" diyen Özdemir, olayın anında yaşadığı şoku ve çevreden gelen uyarıların sonucunun kaçtığını ekledi.

Tanıklar ve aile üyelerinin ifadeleri

Olaya tanık olarak dinlenen Dilan'ın kız arkadaşı Damla Aytekin, olay günü Dilan ve erkek arkadaşı Selam Şen ile birlikte olduğunu söyledi. Aytekin, Dilan'ın babasının bıçakla üzerlerine doğru geldiğini ve Dilan'ın babasından kaçmaya devam ederek “Baba yapma” dediğini ifade etti. Ayrıca Aytekin, dışarıdaki fuhuş iddialarının gerçek olduğunu ve Dilan'ın babasıyla kavga ederken kendini yaraladığını belirtti.

Dilan'ın annesi Kadriye Özdemir, kızıyla ilgili artış ve yurttan kaçışlarını detaylandırarak, eşinden şikayetçi olmadığını ve aile için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu belirtti. Özdemir, kızı Dilan'ın büyümesi nedeniyle evdeki değerli eşyaların çalışmadığını ve ailenin sürekli tehdit ettiğini ifade etti.

Tutukluluk hali devam edecek

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Turhan Özdemir'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, eksikliklerin değiştirilmesi ve tanıkların ifadelerinin değerlendirilmesi ertelendi.