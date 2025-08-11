Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, düzenlediği basın toplantısıyla yaklaşan il kongresi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun da katıldığı toplantıda konuşan Özalper, yeniden il başkanlığına aday olacağını duyurdu.

CHP'de adaylık süreci netleşiyor

İl Başkanlığı'nda gerçekleşen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İlksen Özalper, “Kongrede yeniden adayım. Yenilenmiş, genç, güçlü ve tecrübeli bir kadroyla yola devam edeceğiz. Bizde yukarıdan isim dayatması yok. Tüm delegelerle yapılan toplantılar sonucunda uzlaşma adayları çıkıyor. Ülke yangın yeri, kimsenin koltuk sevdasına ya da kavgaya girecek lüksü yok” ifadelerini kullandı.

“Kimse kimseye aday olma diyemez”

CHP'de adaylık sürecinin demokratik bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Özalper, partide gönüllülüğün esas olduğunu belirtti. Özalper, “Biraz yorulan, nefes almak isteyen arkadaşlar kenara çekiliyor, gönüllü olanlar devam ediyor. Bu partide kimse kimseye ‘aday olma’ diyemez. AK Parti’de aday olmak isteyen çıkarılmıyor. Bizde ise mümkün olduğu kadar uzlaşı aranır, olmuyorsa sandık belirler” dedi.

Partide yenilenme mesajı verdi

Açıklamalarında Cumhuriyet Halk Partisi’nin önümüzdeki seçim sürecine güçlü kadrolarla hazırlanacağına dikkat çeken Özalper, “Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarını taze kan ile yenileyerek iktidara yürüyor. Herkesin bu süreçte ortak sorumluluğu var. Hedefimiz, güçlü bir yerel ve genel örgütlenme ile halkın taleplerine karşılık vermek” şeklinde konuştu.