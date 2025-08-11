Ankara’da yaşayan kamu çalışanı Selda K., evinde uyuduğu sırada cep telefonuna kimliği belirsiz kişiler tarafından uzaktan erişim sağlanarak mobil bankacılık hesapları ele geçirildi. Üç farklı bankadaki parasına el konulan Selda K.’nın adına bir de toplam 2 kredi çekildi. Dolandırıcılar, 628 bin 500 TL’lik tutarı parça parça başka hesaplara aktardı.

Olay 28 Ocak sabahı meydana geldi. Telefonunu şifresiz kullanan Selda K., gece başucuna bıraktığı cihazın sabah kapalı olduğunu fark etti. Telefonunu açtırmak için gittiği teknik serviste, mobil bankacılık üzerinden yüklü miktarda para transferi ve kredi işlemleri yapıldığını öğrendi. Paranın Muhammet B. ve Engin K. isimli kişilere gönderildiğini tespit eden Selda K., hemen hesaplarını bloke ettirdi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dolandırıcılık olayı sonrası kredi taksitlerini ödemeyen Selda K. hakkında banka icra takibi başlattı. Selda K., avukatı aracılığıyla itiraz ederek karşı dava açtı. Bankanın olağandışı işlemler konusunda kendisini uyarmadığını belirten mağdur, “Hiçbir şekilde suçu kabul etmiyorlar, beni aramadan anında kredi kullandırdılar” diyerek tepki gösterdi.

“Mağdurken bir kez daha mağdur edildim”

Maaşına haciz konulduğunu söyleyen Selda K., “Dolandırıldım, şimdi de banka tarafından mağdur ediliyorum. Maaşımı dörtte birine haciz koydular” dedi.

“Emsal davalar lehimize”

Mağdurun avukatı Özge İrem Aksu ise, “Müvekkilim hiç kullanmadığı bir parayı ödüyor. Hem ceza davası hem de bankaya karşı tazminat davası açtık. Emsal davalar var ve bu sürecin lehimize sonuçlanacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.