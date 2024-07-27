Geçtiğimiz sezon TFF 2’nci Lig'e düştükten sonra futbol şubesini yatırımcıya devretmeyi planlayan fakat yapılan görüşmeler neticesinde bir sonuç alamayan Altay'da bir yandan da transfer yasağı devam ediyor. Birçok oyuncunun alacaklarından ötürü sözleşmesini feshetmesinin ardından siyah beyazlıları rahatlatacak haber kaleci Ozan Evrim Özenç’ten geldi. Bir süredir kulüp arayışına devam eden ancak gelen teklifleri reddeden Ozan, Altay ile anlaşmaya vardı. Son 2 sezonda siyah beyazlıların kalesini korumaya başlayan Ozan, siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de toplam 35 maçta görev yaptı. Yeni sezonda da Altay’ın kalesini korumaya devam edecek.

Editör: Hakan Baş