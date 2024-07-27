Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk’te Lozovatskoye yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun cephe hattında bazı önemli yerlerin kontrolünü ele geçirdiği aktarılan açıklamada, “Merkez askeri birlikleri aktif eylemleriyle Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Lozovatskoye yerleşim birimini kurtardı” ifadelerine yer verildi.

Son bir gün içerisinde Rus birliklerinin Ukrayna’ya ait iki elektronik harp istasyonu, bir havacılık deposu ve bir mühimmat deposunu imha ettiği kaydedilen açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin 10 ABD yapımı HIMARS füzesi ve 37'si “özel operasyon bölgesi” dışında olmak üzere 81 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’ya ait bugüne kadar 630 uçak, 278 helikopter, 28 bin 545 İHA, 556 hava savunma füze sistemi, 16 bin 698 tank ve zırhlı araç, 1390 çok namlulu roketatar, 12 bin 446 obüs ve havan topu, 24 bin 115 özel askeri aracı imha ettiği ifade edildi.