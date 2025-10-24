Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada verilen 2 yıl 3 ay hapis cezasının onanmasıyla birlikte cezaevine girecek.

Cezanın denetimli serbestlik kısmı dışında kalan 45 gününü açık cezaevinde geçirecek.

Ozan Güven’in cezası kesinleşti

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, Ozan Güven’i “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırmış, “cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “hakaret” suçlarından ise beraat kararı vermişti.

Deniz Bulutsuz ise “basit yaralama” suçlamasından beraat etmişti.

Tarafların karara itiraz etmesi üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’ne taşındı.

İstinaf mahkemesi kararı onadı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usul ve esasa uygun bularak onadı.

Böylece Ozan Güven hakkında verilen 2 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu.

Ozan Güven 45 gün hapis yatacak

Mahkeme kararına göre Ozan Güven, denetimli serbestlik süresi dışında kalan 45 günlük kısmı açık cezaevinde geçirecek.

Kararın tebliğinin ardından oyuncunun cezaevine girmesi bekleniyor.

Olayın geçmişi

Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz, 2020 yılında yaşanan olay sonrası karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuştu.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran dava, uzun süredir devam eden adli süreç sonunda karara bağlandı.