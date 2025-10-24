İzmir’in Foça ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış, ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Kayıp bir vatandaşın bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürerken, belediye ekipleri ilçede temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

Kısa süre içinde metrekareye 155 kilogram yağışın düştüğü Foça’da, deniz seviyesinin yükselmesiyle birçok bölgede su baskınları meydana geldi. Ekipler taşkınlara anında müdahale ederken, 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun otomobili sel sularına kapıldı.

Ekiplerce ulaşılan otomobilde Kaptanoğlu’nun bulunmadığı belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik, Komando birimleri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi’ne bağlı dalgıç ekipleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Toplam 707 personel, 43 dalgıç ve 5 dron ile yaklaşık 14 kilometrelik alanda yürütülen arama kurtarma çalışmaları zorlu arazi koşullarına rağmen kesintisiz devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü ve Foça Belediyesi ekipleri, selin ardından konut ve işyerlerindeki suların tahliyesi için çalışmalara başladı.

Dağlık bölgelerden taşınan ağaç dalları ve kaya parçaları dere yataklarını tıkadığı için ekipler yoğun temizlik çalışması yürütüyor. Ayrıca selin etkisiyle zarar gören dere yataklarının onarımı için İZSU ekipleri sahada görev yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, selden etkilenen vatandaşlara yardım sağlamak amacıyla ön tespit çalışmalarına başladı.

Hasar tespit raporlarının ardından Yardım Komisyonu aracılığıyla mağdur vatandaşlara destek sağlanacağı açıklandı.