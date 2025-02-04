Spor spikeri Özcan Çelebi, çocukluk yıllarında evde kendi kendine sunduğu Orduspor maçları ile başladığı spikerlik hayalini, yıllar sonra gerçeğe dönüştürdü. Çelebi, evde kendi başına maçları anlatırken çektiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, bu anların kendisi için ne kadar özel olduğunu vurguladı.

Çelebi, yıllar sonra Orduspor maçını binlerce insana anlatmaya başlamış ve hayalinin peşinden giderek spikerlik kariyerine adım atmış. Bu özel paylaşımlar, hem geçmişine hem de geldiği noktaya olan bağlılığını gösteren anlamlı bir adım oldu. Hayalini gerçeğe dönüştüren Özcan Çelebi, spikerlik kariyerine devam ederek daha nice başarılar elde etmeyi hedefliyor.