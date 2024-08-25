Başta menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz ile arasındaki gerginlik, sosyal medya paylaşımlarıyla gün yüzüne çıktı. Özcan Deniz, aile fertlerine karşı rest çektiğini duyurarak, hayatından çıkardığı kişiler arasında abisi Ercan Deniz'in de olduğunu belirtti.

"Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm"

Ercan Deniz'in Dikkat Çeken Paylaşımı Ercan Deniz, sosyal medya üzerinden yaptığı göndermeli paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Müge Anlı'ya ait bir videoyla yaptığı paylaşımda, "Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı... Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir. Anasına babasına baksın diye verir ve Rabbim verdiği gibi almasını da bilir" ifadelerini kullandı. Ercan Deniz'in bu paylaşımı, Özcan Deniz'e yönelik bir mesaj olarak algılandı.

"Kurduğunuz Aile Doğduğunuz Aileden Daha Önemlidir" Geçtiğimiz günlerde Ercan Deniz, son eşi ve oğluyla yaptığı bir paylaşımda, "Kurduğunuz aile doğduğunuz aileden daha önemlidir" sözleriyle yeni bir mesaj daha verdi. Bu paylaşım, aile içindeki gerginliği daha da derinleştirdi.

Özcan Deniz'den Cevap Gecikmedi Özcan Deniz, sosyal medya hesabından eşi Samar Dadgar ve oğluyla bir fotoğraf paylaşarak abisine üstü kapalı bir yanıt verdi. "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" notunu düşen Deniz, aile fertleriyle yaşadığı sorunları geride bırakmaya kararlı olduğunu ifade etti.