Konak’ta zabıta müdahalesi kavgaya dönüştü

İzmir’in Konak ilçesi Güzelyalı semtinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ile bir seyyar satıcı arasında yaşanan gerginlik kısa sürede arbedeye dönüştü. Olay, zabıta ekiplerinin satıcının arabasına el koymak istemesi üzerine başladı. Satıcının tepki göstermesiyle başlayan tartışma, taraflar arasında fiziki müdahaleye dönüştü.

Zabıtalar satıcıyı defalarca yumrukladı

Çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, bir zabıta görevlisinin seyyar satıcıya defalarca yumruk attığı, diğer zabıtaların ise satıcıyı yere yatırarak müdahale ettiği görüldü. Şiddet görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplarken, olay sırasında bir zabıtanın satıcının gözüne yakın mesafeden biber gazı sıktığı da kayıtlara geçti.

Araya giren kadın darbe alarak fenalaştı

Yaşanan arbedeyi ayırmak isteyen bir kadın vatandaş da olaydan etkilendi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, kadının yüzüne isabet eden darbe sonrası fenalaştığı bildirildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar zabıta ekiplerine tepki gösterdi.

Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Yaşananlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, zabıta müdahalesinin orantısız olduğu yönündeki yorumlar dikkat çekti. Olayla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.