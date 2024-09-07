Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından yargılanan Dilan-Engin Polat çiftinin tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Özdağ, “Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz” dedi.

Kara para aklama, vergi kaçırma suçlarından 40 yıla kadar hapsi istenen Dilan Polat’ın ardından eşi Engin Polat da tahliye edildi. Toplam 28 sanığın yargılandığı davada mahkeme tahliye kararında bazı sanıkların emekli maaşlarına getirilen kısıtın kaldırılmasına hükmetti.

Uzun bir zamandan beri Türkiye’nin gündeminde olan Dilan-Engin Polat çiftinin tahliye edilmesi kamuoyunun tepkisini çekti. Tahliye kararından sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan ilginç bir yorum yaptı.

Özdağ, Polat çiftine istinaden “Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum” ifadelerini kullandı.

"Devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz"

Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz.

“Kötü örnek olarak birçok Türk gencinin hayatını karartınız ve kararmaya devam ediyorsunuz. Siz halk düşmanısınız.

“Sevgili gençler, bunların özenilecek hiçbir yanları yok. Özenmeniz gereken bunlar değil her sabah onuru ile kalkıp işine giden ve evinin nafakasını sağlamak için mücadele eden anneniz ve babanız. Siz bunları değil emeği ve aklı ile kazananları örnek alın.”

Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve… pic.twitter.com/GwJCvDlhu2 — Ümit Özdağ (@umitozdag) September 7, 2024