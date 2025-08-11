

Menderes Belediyesi, Özdere Orta Mahalle’de bulunan ve uzun süredir atıl durumda olan spor kompleksinde kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıyor. Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in göreve gelmesinin ardından başlattığı spor sahaları yenileme seferberliği, bu mahallede de devam ediyor.

Başkan Çiçek’in talimatıyla hareket geçen ekipler, spor kompleksinde yer alan iki halısaha, iki tenis kortu, bir basketbol sahası ve açık hava spor aletlerinin yer aldığı alanı tamamen yenileyecek.

Tüm sahalar yenileniyor

Konuya ilişkin açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Başlattığımız seferberlik ile sahalarımızın çoğunu yeniledik. Bu alandaki çalışmalarımız, diğer mahallelerimizde de sürdürülecek. Geçtiğimiz günlerde Tekeli Mahallesi’nde bulunan halı sahamıza başlamıştık. Şimdi sırada Özdere Orta Mahalle var. Uzun yıllar bakımsız kalan sahaları yenileyerek halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Gençler için spor alanları hazırlanıyor

Başkan Çiçek, gençlerin spor yapabilecekleri alanları artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Gençlerimize bir söz vermiştik. Bu sözü tutmak için tüm spor sahalarımızı eski halinden kurtarıp modern bir yapıya kavuşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sahaların bölge halkının ücretsiz olarak kullanabileceği sosyal alanlar haline gelmesi hedefleniyor.