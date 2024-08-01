CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay'la ilgili gerekçeli kararı açıklamasına ilişkin “Kararın aslında altı ay önce alındığını biliyoruz. Gerekçeli kararı altı aydır beklettiler. Meclis kapandıktan iki gün sonra yaptılar. Bu kararın derhâl okunması lazım” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Resmi Gazete'de açıklanan gerekçeli kararında 2023 genel seçimlerinde Hatay’dan vekil seçilen Türkiye İşçi Partili (TİP) Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu belirtti. Mahkeme tarafından Anayasa’nın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince kesinleşmiş bir mahkûmiyet bulunmadan milletvekilliğinin düşürülmesinin mümkün olamayacağı ve TBMM Genel Kuruluna bildirimde bulunulmasının hukukî sonuç doğurmayacağı ifade edildi.

"Meclis Başkanını aradım, ulaşamadım"

Burdur İl Başkanlığını ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Ağustos’ta TBMM’nin toplanacağını hatırlatarak o gün AYM’nin Atalay’la ilgili vermiş olduğu kararı okutması için çağrı yaptı.

Dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u aradığını ancak ulaşamadığını söyleyen Özel, “Adalet Bakanlığı Can Atalay'ı serbest bırakacak, Meclis Başkanlığı yemine çağıracak. Bunu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"TBMM Başkanının anayasaya uygun davranmasını bekliyoruz"

“Can Atalay, hızlı şekilde Silivri Cezaevinden serbest bırakılmalıdır” diyen Özel şunları söyledi:

“Bir kez daha zaman muhalefeti, Can Atalay'ı, Hatay halkını haklı çıkardı ve maalesef Meclis başkanının yaptığı tutumun yanlış olduğunu ilk başta takındığı tutum doğruydu ama döndü dolaştı, bu hukuksuz kararı okuttu. Okutmaması gerekiyordu okuttu. Anayasa Mahkemesi de kararını verdi 'yok hükmündedir' diye. Can Atalay'la ilgili kararın aslında altı ay önce alındığını biliyoruz. Gerekçeli kararı 6 aydır beklettiler. Meclis kapandıktan iki gün sonra yaptılar. Bu kararın derhal okunması lazım. 15'inde Meclis toplanacak. Toplandığı gün Anayasa Mahkemesi’nin yok hükmünde saydığı bu kararını okutması lazım. Bana kalsa okutmaya da gerek yok. Çünkü Anayasa Mahkemesi yok hükmünde saymış. Ama tutanaklara düşmesi girdiği için bu karar doğrultusunda milletvekili özlük haklarını yeniden kazandığını, düşen komisyon üyeliğini yeniden kazandığını, düşme kararının tamamının yok hükmünde olduğunu ilan etmeleri ve Can Atalay'ın da zaman geçirmeksizin serbest bırakılarak yemin etmesi lazım. Adalet Bakanlığı'na şunu hatırlatıyorum. Anayasanın ilgili maddesi Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organları için bağlayıcı olduğunu, gerekçeli karar okunduktan sonra herkesin buna uymak zorunda olduğunu söylüyor. Hepimizin görevleri var. Birinci görev Adalet Bakanının. Hızlı şekilde Can Atalay Silivri Cezaevinden serbest bırakılmalıdır. İkinci karar 15'inde Can Atalay Meclisin açılmasıyla birlikte yok hükmünde olduğuna ilişkin karar okutularak tutanaklara geçirilmeli. Meclisi yöneten, ki Numan Bey'in yöneteceği anlaşılıyor. Numan Bey tarafından kürsüye davet edilerek yemin etmesi gerekir. Bunun dışında bize düşen Can Atalay'a gidip 'Aramıza hoş geldin' demektir. Türkiye'de kimseye başka bir şey düşmüyor. Adalet Bakanlığı serbest bırakacak, Meclis Başkanlığı yemine çağıracak. Bunu bekliyoruz. Sayın Meclis Başkanını dün aramıştım ben ona ulaşamadım. Yoğun programda o beni aradı ulaşamadı. Birazdan bu konuyu da görüşeceğim, bir görüşme yaparak kendisine beklentimizi ifade edeceğim. Kendisinin hukuka, anayasaya uygun davranmasını bekliyoruz.”