CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bizler bugün tüm adımlarımızı 105 yıl önce Sivas'ta atılan kararlarla, bağlılık içinde atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi korumak ve yüceltmek için bir asır önceki azimle çalışıyor, bu yol mücadelemizi kararlılıkla büyütüyoruz. Hedefimiz gelecek nesillere daha güçlü, daha zengin, daha özgür ve daha adil bir Türkiye'yi miras bırakmaktır. Bu bizim tarihi sorumluluğumuzdur” dedi.

Sivas Kongresi'nin (4 Eylül 1919) 105'inci yıl dönümü törenlerinde konuşan CHP Genel Başkan Özgür Özel, “Sivas Kongresi alınan kararlar itibarıyla bağımsızlığımıza, sonra da Cumhuriyetimize uzanan yolun en önemli adımlarının atıldığı kongredir. Bu kongre manda ve himayenin kabul edilemez olduğu fikrinin perçinlendiği ve kayda geçirildiği hem de milli istiklalin sağlanması için milli iradeyi hâkim kılmanın esas olduğunun teyit edildiği, vurgulandığı ve kayıt altına alındığı kongredir. Bölgesel değil, ulusal bir kongre hürriyetine sahip olan Sivas Kongresi'nin en önemli kazanımlarından bir tanesi kendi bölgelerinde mücadele veren cemiyet, dernek ve bağımsız yapıların Anadolu ve Rumeli müdafaayı hukuk cemiyetleri altında birleştirilmesi olmuştur” dedi.

“Hedefimiz gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye miras bırakmaktır”

Sivas Kongresi'nde Anadolu'da işgale karşı tüm derneklerin birleştirildiğini ve Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını aldığını da hatırlatan Özel, “Bu cemiyet, kurtuluşun ve İstiklal Savaşı'nın omurgasını oluşturan yapıdır ve bu yapı önümüzdeki süreçte bütün Anadolu'nun şahit olduğu bir kenetlenmeyi hayata geçirecek ve İstiklal Savaşı'nı kazanacak olan mücadeleyi başlatacak ve sürdürecek olan yapıdır. Bu yapı cumhuriyetin kurulmasına giden yolda, Cumhuriyet Halk Fırkası adını alıp, daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 1927 yılında yapılan ve resmen birinci kongresi olarak açılan kongrede Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem açılışta hem kongrede okuduğu büyük nutukta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresinin yapılmakta olan 1927 kongresi değil 4 Eylül 1919'da başlamış olan Sivas Kongresi olduğunu kayda geçirmiş ve büyük nutkunda yer vermiş. Bu büyük onur, bu büyük gururla buradan ilan etmek isterim ki bizler bugün tüm adımlarımızı 105 yıl önce Sivas'ta atılan kararlarla, bağlılık içinde atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi korumak ve yüceltmek için bir asır önceki azimle çalışıyor. Bu yol mücadelemizi kararlılıkla büyütüyoruz. Hedefimiz gelecek nesillere daha güçlü, daha zengin, daha özgür ve daha adil bir Türkiye'yi miras bırakmaktır. Bu bizim tarihi sorumluluğumuzdur” diye konuştu.