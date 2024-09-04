Meteoroloji uzmanlarından gelen son bilgilere göre, Türkmenistan’dan Ukrayna’ya doğru hareket eden çöl tozları, bugün Türkiye'yi etkisi altına alacak. Bu hava olayı, ülke genelinde büyük değişikliklere yol açacak.

Çöl tozları ne zaman geliyor?

Uzmanlar, Türkmenistan'dan hareket eden çöl tozlarının çarşamba günü Türkiye'ye ulaşacağını bildirdi. Hava Forum'un sosyal medya paylaşımları, bu durumun tüm 81 ilde hissedileceğini belirtiyor.

Etkileri neler olacak?

Çöl tozlarının Türkiye'ye giriş yapması, hava kalitesini düşürecek ve görünürlük sorunlarına yol açacak. Bu durum, astım ve alerji gibi sağlık sorunları yaşayan bireyler için risk oluşturabilir.

Hazırlıklı olun

Yetkililer, bu hava olayına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle açık hava etkinliklerinden kaçınılması ve hava filtrelerinin kullanılmasının önemine dikkat çekiliyor.