Balıkesir’de öğle saatlerinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi ve kısa süreli paniğe yol açtı.

Depremin detayları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 12.35’te kaydedildi ve merkez üssü Balıkesir olarak belirlendi. Depremin derinliği ve çevre illere etkisi henüz netleşti.

Çevre illerden duyuldu

Sarsıntı, komşu illerde de hissedildi. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden deprem anını paylaştı.

AYRINTILAR GELİYOR...