Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarda uygulanan fahiş fiyatlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında, 12 bin özel okulun denetlendiğini ve fiyat artışları konusunda bakanlığın sıkı denetimler gerçekleştirdiğini duyurdu. Tekin, "2025 yılı içerisinde gelen şikayetler doğrultusunda 750 okula işlem başlatıldı. Cezai yaptırımlarımız ağır, iki kez aynı suç işlenirse ilk iki seferde idari para cezası, üçüncü seferde ise okul kapatma gibi yaptırımlar uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, özel okulların eğitimde kaliteyi artırmak için fiyatların belirlenmesinde hizmete dayalı farklı kategorilere ayrılabileceğini belirtti. Ancak, yüksek fiyat artışlarının ve haksız ücret taleplerinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Bakanlık, yönetmelik değişiklikleriyle, özel okullarda eğitim hizmetine yapılan ücret artışlarının enflasyon artı yüzde 5 ile sınırlı tutulmasını sağladı.

Bu kapsamda, özel okul temsilcileriyle yapılan toplantılarda, usule aykırı uygulamalara dikkat edilmesi gerektiği ve bakanlık tarafından denetimlerin süreceği ifade edildi. Bakan Tekin, "Yanlış uygulamalara karşı müfettişlerimizle denetimlerimize devam ediyoruz ve yasal süreci takip ediyoruz" dedi.