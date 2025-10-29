CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'in 102'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına minnetlerini ifade eden Özel, "Cumhuriyet daima ileriye bakar. Biz de onun baktığı yere! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, kurucu kadrolarımıza, şehit ve gazilerimize sonsuz minnetle… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadesini kullandı.

Özel'in paylaştığı video mesajda da şu ifadeler yer aldı:

"Ben bu Cumhuriyet'te doğdum. İlk nefesimi onun özgür havasında aldım. O hava bana eşitliği öğretti, onurlu bir yaşamı gösterdi. Cumhuriyet sayesinde aynı sofrada yan yana oturabildik. Birimizin ekmeği azdı belki ama hep birlikte bölüştük. Cumhuriyet, düşlerimizi büyüten toprak; özgürlüğümüzün kökü, kardeşliğimizin dalı oldu. Eşitliği verdi, adaleti getirdi, umudu çoğalttı ve hepimize yarını kurma cesaretini verdi. Bize bir yol gösterdi. O yolda kadınlar yanımızdaydı, gençler önümüzdeydi. Kararlılıkla yürüdük. Çünkü biz aynı hayalin, aynı umudun insanlarıyız. Cumhuriyet daima ileriye bakar; biz de onun baktığı yere bakarız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."