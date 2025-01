Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla belediye binasının önünde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Yargı oyunlarıyla itibar suikastı yapmak bir tükenmişliğin eseridir. Türk milleti der ki kim kazandıysa o yönetecek. Bugün Rıza Akpolat'a verilen vazifeyi gücü inkâr edersek peki Cumhurbaşkanı'na sana verilen desteği de yok sayıyoruz derlerse bu ülkenin sonu ne olur?” diye sordu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren yurttaşlar Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı. CHP lideri Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu burada halka hitap etti.

Yargı oyunlarıyla itibar suikastı yapmanın tükenmişlik eseri olduğunu söyleyen Özel, “Türk milleti der ki kim kazandıysa o yönetecek. Bugün Rıza Akpolat'a verilen vazifeyi gücü inkâr edersek peki Cumhurbaşkanı'na sana verilen desteği de yok sayıyoruz derlerse bu ülkenin sonu ne olur? Millete inanmak millete güvenmek darbe günü bile muhalefette olsanız seçilmişlerin yanında yer almanız demektir. Biz böyle bir partiyiz. 15 Temmuz akşamı bütün millet şahittir ki Erdoğan da şahitlerin en başındadır ki biz milletin seçtiğine karşı duranın tam karşısında olduk. Şimdi eline yetki verilen başsavcının talimat vermesiyle İstanbul'u karıştırmak teker teker itibarsızlaştırma operasyonu yapmak bu ülkede hiç kimseye faydası olmadığı gibi Recep Tayyip Erdoğan'a da fayda getirmeyecektir, huzur getirmeyecektir” dedi.

“Madem bugün alacaksın niye dört gün bekletiyorsun?”

Özel, gözaltına alındıktan dört gün sonra adliyeye sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hakkında “Rıza Bey kötü bir şey yapmadı. Dört gündür onu eksi üçüncü katta tutanlar, sandalyede oturttular. Bugün ifadesi dahi alınmadan adliyeye götürdüler. Madem bugün alacaksın niye dört gün bekletiyorsun? Eminim birkaç saat sonra burada olacak. Kötülük yapanlara gücünüzü gösterin. Biz sadece size güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

“Aziz İhsan Aktaş’ın ne CHP ne de başkanımızla bir alakası var”

Özgür Özel , soruşturma kapsamında suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve mal varlığına tedbir konan Aziz İhsan Aktaş’a ait şirketin Bu CHP ile bir ilgisi bulunmadığını açıkladı.

İhsan Aktaş kimin nesi diye baktık. Aktaş'ın şirketleri her yerde var. Yerel ya da merkezi, her yerde şirketleri var. Sayıştay'da THY'de, belediyede de var parti ayırmadan. Araç, temizlik ihalelerinde bu şirketler de var. Bu belediyede de var. Her ihalede bu şirket var. Bu şirketin ya da ismin ne CHP ne de başkanımızla bir alakası var. İhsan Aktaş üzerinden hem Esenyurt hem Beşiktaş'ı ilişkilendirmeye kalktılar. Aslında kayyım döneminin içinde olunca o plan çöktü” diye konuştu.

Erdoğan’a seslendi: Kibrin esiri olmuş

“Bugün kararı verecek kişiye soruyorum” diyen Özel, “O dosya siyasi bir dosyaysa suçsuz günahsız insanlara kara çalmak için hazırlanmış bir dosya ise sakın karışmayın. O dosyada bir haksızlık varsa eninde sonunda hesap sorulur. Bunu kimse unutmasın” diye seslendi.

Esenyurt Belediyesine kayyım atanmasından ve Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasından sonra Beşiktaş Belediyesine operasyon düzenlenmesini “31 Mart tarihinde Beşiktaş, İstanbul, Türkiye bir karar verdi. 22 yıldır yenilmedim, yenilmeyeceğim, kibrin esiri olmuş, gücünün esiri olmuş ve geldiği sokaklarda artık dolaşmayan geldiği yeri unutup millete tepeden bakan birisi, ele geçirdiği güçle geçmişte kendi yaşadığı yargı mağduriyetlerini dile getire getire bir yerlere gelen birisi kendisine yapılan ve yapamayan bütün kötülükleri rakiplerine yapmaya başladı. İşte bizi buraya taşıyan süreç tam da böyle bir hazımsızlığın, milleti tanımamanın sonucudur” sözleriyle değerlendirdi.

İmamoğlu: Operasyonlar iktidarın bu ülkeyi muhalefetsiz bir hâle getirme çabasıdır

Mitingde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ’nun kürsüye çıkmasıyla kalabalık “Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları attı.

Konuşmasında yargının siyasallaştığına değinen İmamoğlu, “Kafasına göre hareket eden yargı mensubu, tabiri caizse otoriter aklın maşası gibi siyasi müsteşarlık yaparak milletin iradesini garp etmeye çalışıyor. Bu operasyonlar, hukuk ve demokrasiyi kabul etmeyen iktidarın bu ülkeyi muhalefetsiz bir hâle getirme çabasıdır. 2019'da kazandığımız seçimi dün gibi hatırlıyoruz değil mi? 13 bin 600 oyla kazandığımız seçimi ‘Sen 13 bin oyla kazanacağını mı sanıyorsun?’ sözleriyle kabul etmemişti Cumhurbaşkanı. İstanbul'a bir düşkünler. Sevgi aşk falan hikâye. Tek dertleri var. Kanal adını ağızlarına bile alamadılar seçim zamanında. Sevgili dostlar, CHP birinci partidir. Dolayısıyla bu akla sesleniyorum; bu milletin birinci parti olmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Siyaset mertçe rekabet işidir”

İmamoğlu, “Meydan burası gelin yarışalım” diye seslenerek “Söyleyeyim; tuz koktu. Ben adalet istiyorum diyorsanız hepimiz için bir dönüm noktasındayız. Zaman millet iradesini baskılamaya çalışanlara karşı hep birlikte sesimizi yükseltme vaktidir. Siyaset mertçe rekabet işidir. Yasak getirerek yetkileri elinden alarak değil. Meydan burası gelin yarışalım. Bu kadar net. Hakem de millettir. Sandığı dizayn etmelerine izin vermeyeceğiz. Sanmasınlar ki seçime böyle girecekler. Sanmasınlar ki rakiplerini kendileri belirleyecek” dedi.

Yargı mensuplarına çağrı yaptı

Yargı mensuplarına çağrı yapan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ülkenin kadim yargı kurumları bu ülkenin kadim yargı kurumlarının çok saygıdeğer savcıları, hakimleri, mensupları lütfen istirham ediyorum. O kutsal mesleğinizi yerle bir eden bir avuç insana asla müsaade etmeyin. Yoksa bu millet hakkını helal etmez size. Biz size güveniyoruz. Yargının güzel insanları, saygıdeğer mensupları bu haksız, bu hukuksuz, bu pervasız, pişkin şehvetiyle beraber sadece bir kişiyi mutlu etme çabasını önüne koyan aklın bu yaptıklarına müsaade etmeyin. Tepkinizi gösterin. Yargımızı, adaletimizi sarsmalarına müsaade etmeyin. Bunu istiyoruz ve bunu diliyoruz. Kıymetli hemşehrilerim inşallah bu günlerden kurtulacağız.”