Tanzanya’da 44 yaşındaki bir erkek, göğsünün sağ tarafında, meme ucunun altından gelen iltihap akıntısı şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan ilk muayenede ağrı, ateş, öksürük ya da nefes darlığı tespit edilmedi. Ancak çekilen röntgen, sağlık ekibini şoke etti: Adamın göğüs kafesinde tam 8 yıldır saplı duran bir bıçak duruyordu.

Hasta, yıllar önce girdiği şiddetli bir kavgada yüzünden, sırtından, göğsünden ve karnından yaralandığını, o dönemde tedavi gördüğünü ancak bıçağın içeride kaldığından habersiz olduğunu söyledi. Aradan geçen yıllar boyunca ciddi bir sağlık sorunu yaşamayan adam, son günlerde oluşan enfeksiyon belirtisi üzerine hastaneye gidince gerçeği öğrendi.

Benzer şekilde şaşkınlık yaratan bir başka olay da Vietnam’ın başkenti Hanoi’de yaşandı. Makatından giren 66 santimetrelik yılan balığı, bir adamın bağırsak duvarını kemirmeye başladı. Şiddetli karın ve makat ağrısıyla hastaneye başvuran hastanın röntgeninde balığın bağırsaktan çıkmaya çalıştığı görüldü.

Doktorlar balığı özel bir cihazla çekmeyi denese de, yolunun limonla tıkandığını fark etti. Acil ameliyata alınan hastanın karnı açıldı ve balık pense yardımıyla çıkarıldı. Ardından limon da anüsten geri itilerek alındı. Bağırsaktaki yırtık onarıldı ve sızıntı yapan dışkı temizlendi.

Her iki olay da, tıp dünyasında ender rastlanan vakalar arasına girdi.