CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları üzerinden “silkeleyin” talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “O silkeleyin sözü aslında kapalı kapılar ardında CHP'li belediyelerin imkânını daraltın sözüdür. Vatandaş zaten sizden yaka silkiyordu, ilk seçimde de sizi silkeleyip atacak” diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a belediyelerin SGK borçlarına ilişkin verdiği “Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var” talimatının yankıları sürüyor.

İstanbul Sancaktepe'de temel atma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeminde Erdoğan’ın bu sözleri vardı.

“Belediyelerimizin 7-8 aylık çalışmalarını ölçtürdük. Memnuniyet oranı yüzde 58. Yani bir seçim olsa alacağımız oy yüzde 58. Tayyip Bey'in de mutlu olması gerekirken hasetlik, kıskançlık yapıyor. Yeni 31 Martlar, iktidarlar getireceğini söylüyor. O silkeleyin sözü aslında kapalı kapılar ardında CHP'li belediyelerin imkânını daraltın sözüdür. Tayyip Bey'in de 'vatandaşıma iyi hizmet ediliyor' deyip mutlu olması gerekirken ama o hasetlik yapıyor, kıskançlık yapıyor. Bu başarının bize yeni seçim başarıları, 31 Mart'lar ve iktidar başarıları getireceğini görüyor. O yüzden de talimatlar yağdırıyor. Siz bunu yapmaya devam ederseniz zaten vatandaş sizden yaka silkeliyordu, ilk seçimde sizi sırtından silkeleyip atacak Tayyip Bey.”

“Asgari ücrete bir yıl boyunca bir kuruş zam yapmadılar”

Özel, 2025 yılının asgari ücreti için 30 bin lira çağrısını yineleyerek, “Asgari ücretin belirlenmesi için toplandılar. Diyorlar ki, 'Asgari ücrete zam yaparsak enflasyon artar.' Hayatımda bu kadar büyük bir yalan görmedim. Geçen yıl 17 bin liralık asgari ücreti bir yıl boyunca bir kuruş zam yapmadılar. Seçimden önce diyorlardı ki 'Üç kere zam yapacağız.' Ne oldu? Enflasyon yüzde 50 oldu” dedi.

Emeklinin alım gücünün düştüğünü belirten Özel, emekli aylığının asgari ücrete denk olması gerektiğini ve asgari ücrete gerçek enflasyon oranında zam yapılması gerektiğini söyledi.