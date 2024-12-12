Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin yargılandığı dava, 8 Ocak 2025’e ertelendi. Geçti hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis cezası isteniyor.

Olayın detayları

22 Eylül’de polis merkezinden kaçan ve 26 ayrı suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ın bulunduğu bölgede yakalanarak gözaltına alındı. Ancak burada çıkan arbede sırasında, Geçti polis memuru Şeyda Yılmaz’ın silahını alarak onu şehit etti.

Dava ve talep edilen ceza

Geçti hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Davanın 8 Ocak 2025’te devam etmesi bekleniyor.