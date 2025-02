Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasını ilişkin daha önce paylaştığı bilirkişi raporunu hatırlatan CHP lideri Özgür Özel, “Bizim bu raporu ifşa etmemizden ve bilirkişinin raporunun arkasında durmasından sonra bu kez ‘İhtiyaç gördük, heyeti genişletiyoruz’ dediler. Mevcut bilirkişiyi inkâr edemeden. O günden bugüne yeni bilirkişiler geldiler, birkaç gün çalıştılar ama ne eski rapor ne o rapora yeni bilirkişilerin ilavesi ne ayrı bir rapor, ortada hiçbir rapor yok” diye siyasi iktidarsa tepki gösterdi. Özel, soruşturma komisyonu önerisi hazırladıklarını belirterek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yargılanması için partilere ziyarette bulunup imza toplayacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, CHP'ye geçen Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'a başarılar diledi.

Bolu Kartalkaya turizm bölgesindeki Grand Kartal Otel’de yaşanan ve 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına değinen Özgür Özel, yangın faciasına ilişkin paylaştığı raporu hatırlattı.

Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlika’nın olay günü tüm sorumluların 10 gün içinde belirleneceğini taahhüt ettiğini ancak sözlerinin üzerinden 14 gün geçmesine rağmen sorumlular ortada olmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un resmi yazı ile görevlendirdiği, sonra kabul etmediği bilirkişi raporuna dikkat çeken Özel, “'Bu rapora Bolu Belediyesi'ni ilave etmezseniz almayız' dedikleri rapora 'korsan' dediler. Resmi görevlendirme yazısını açıkladık. İsimleri açıkladık. Resimleri açıkladık. O günkü bilirkişi, yedi kişilik bilirkişi heyeti, mesleki namuslarına da kişisel onurlarına da sahip çıktılar ve suçlu görmediklerini o rapora ilave etmediler” diye konuştu.

Özel, “Bizim bu raporu ifşa etmemizden ve bilirkişinin raporunun arkasında durmasından sonra bu kez ‘İhtiyaç gördük, heyeti genişletiyoruz’ dediler. Mevcut bilirkişiyi inkâr edemeden. O günden bugüne yeni bilirkişiler geldiler, birkaç gün çalıştılar ama ne eski rapor ne o rapora yeni bilirkişilerin ilavesi ne ayrı bir rapor, ortada hiçbir rapor yok” dedi.

TÜİK’e eleştiri: Bu her emekli ve memurun cebinden yüzde dört çalmak demektir

Ocakta aylık bazda yüzde 5,03; yıllık bazda yüzde 42,12 olarak açıkladığı enflasyon oranı üzerinden Dün Türkiye İstatistik Kurumunu eleştiren Özel, “TÜİK’e göre fiyatlar bir ayda 5,03 arttı. Oysa ENAG yüzde 8,22’lik bir enflasyon hesapladı. Geçen ay TÜİK enflasyonu yüzde bir çıkarırken aslında bu aya doğru ötelediğini hepimiz biliyorduk. Yapılacak zamları ocak ayına bırakarak hesabı TÜİK’te bir tuttular ve bu ay beş oldu. Bu her emekli ve memurun cebine girecek paradan yüzde dört çalmak demektir” ifadelerini kullandı.

“Teğmenlerimizi o şanlı üniformalarına mutlaka kavuşturacağız”

Özel, geçen 30 Ağustos’ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” diyerek yemin eden ve kılıç çatarak tepkilerini gösteren beş teğmen ve üç komutan, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmesine tepki gösterdi.

“Bu bir Cumhuriyet hikâyesiydi” diyen Özel, şunları söyledi:

“Bazı şeriatçı odaklar sekiz gün boyunca sosyal medyadan başta Ebru teğmen olmak üzere teğmenlere saldırdılar. Erdoğan, Elini sıktığı Ebru teğmene sekiz gün sonra 'Sen kime kılıç çekiyorsun' diye çıkıştı. Soruşturmalar açıldı ve maalesef geçen gün beş teğmen ve üç komutan ordudan ihraç edildi. Teğmenlere aylardır sosyal medyadan hakaret edenlere, tehdit edenlere bir soruşturma dahi açılmamışken teğmenler sırf 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dedikleri için ihraç edildiler. Cübbeli amirale emeklilik hakkı verenler teğmenlerin hayatını kararttı. Beş teğmen ve üç komutan hepimizin onuru, gururudur. Onlar kendilerini hangi mevkide, makamda görmek istiyorsa bunu sağlamak boynumuzun borcudur. İktidar değişene kadar onları misafir edip, değiştikten sonra teğmenlerimizi hiçbir kayıpları olmadan en kısa sürede o şanlı üniformalarına mutlaka kavuşturacağız.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Kartalkaya yangın faciası: “İçişleri Bakanı hâlâ sessiz”

- İçişleri Bakanı hâlen daha verdiği söze rağmen sessiz bir şekilde duruyor. Bu utanç, maalesef, 'Bu mızrak daha fazla bu çuvala sığmaz.' Bu utanç daha fazla gizlenemez ama bekleyecekler, bekliyorlar. 21 Ocak'ta yangın sürerken onlar önce altı, sonra 10 kaybımız var deyince biz 66 kaybı bilip “Valilik ya da bakan açıklayacak, onların görevidir, onlar açıklasın, spekülasyon olmasın” diye beklerken altı saat Ankara İl Kongresi'ni bekletip Kürşat Zorlu'ya orada yangın sürerken sanki yangından kaçıyormuş Kürşad Zorlu gibi rozet takıp biz haftalık grup toplantısını ertelerken Ankara İl Kongresi'ni bir güzel yapıp oradaki konuşmasından sonra gerçek rakamı açıklayanlar bu sorumluyu da 23 Şubat'ı bekletip büyük kongrelerini yapıp güya bu yangının bakan üzerinden görevden alınınca AK Parti'nin sırtına yük olmasına engel olup çok sayıda bakan değişirken bu ve diğerlerini birlikte değiştirip bu işten kurtulma yoluna gidiyor.

Turizm Bakanı Ersoy'a sert tepki

- Turizm Bakanı televizyon önüne çıktığında 25 kez “Bilmiyorum, haberim yok, bilemiyorum” diyerek aslında nasıl bir acziyet içinde olduğunu ifade etmişti. Daha sonra kendisinin iki yıl önce, üç yıl önce çıktığı bir televizyon programı çıktı. O programda kendi ağzından tane tane 'Belediyelerin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı dediğiniz aslında nedir biliyor musunuz? Yangın belgesidir, itfaiye içeriklidir. Bu belgeyi verirler, bir daha turizm tesislerinde denetleme yapmazlar. Bizde ise öyle değildir. Bizde sınıflandırma belgesi vardır. Bakanlığın belgesi, işletme belgesidir ve bakanlık düzenli olarak buraları kontrol eder, düzenli olarak gider, denetler' diyerek aslında Bolu Belediyesi'nin bir kere gitmesi gerektiğini ama daha sonra denetimin, rutininin kendilerinde olduğunu ve bir şey istenecekse kendilerinin isteyeceğini açıkça söylemiş.

“Bakanlar yargılansın diye imza toplayacağız”

- CHP olarak soruşturma komisyonu önerisini hazırladık. Önce partilere ziyarette bulunacağız, bu bakan yargılansın önerisinde ortaklaşmak için çaba sarf edeceğiz. Bu meseleye yaklaşımları bunu sağlayabileceğimiz gösteriyor.

Emekli aylıkları: Mecliste 14 bin 496 liraya el kaldırdılar

- Dünyanın kişi başına milli gelire göre kirası en pahalı ülkesi Türkiye, beş kat azıyla Macaristan bir arkamızda. Bu şartlar altında geçen seneye göre kiralar yüzde 100 artmışken, asgari ücretliye yüzde 30, emekliye yüzde 12 zamlarla bu insanların hem barınması hem de karınlarını doyurması bekleniyor.

- 3 milyon 870 bin emekli için Mecliste bir yasal düzenleme yapılması gerek. Kök aylıklar 12 bin 500 liranın altındaydı. Eğer düzenleme yapılmazsa 12 bin 500 lira almaya devam edeceklerdi. Meclis’in düzenleme yetkisi, yasa yetkisi olduğu için, bakan ‘En düşük emekli maaşını 14 bin 469 lira yaptık’ dedi. Bakan bunu deyince, ‘Yavaş, yetki Meclisin’ dedik. Utançla ifade etmek isterim ki; bakanın o hadsizliği yapışından tam 23 gün sonra, bir gece yarısı Meclisten en düşük emekli aylığının 14 bin 496 lira olmasına el kaldırdılar."

6 Şubat depremleri

- CHP olarak önümüzdeki üç günde, depremde yıkılan neresi varsa, hasar gören tüm illerde var gücümüzle olmaya, onlara iki yıl önce olduğu gibi, iki yıl sonra da dokunmaya, sorunları Meclis’e taşımaya gidiyoruz. 8-10 Şubat tarihlerinde Erdoğan yaptığı açıklamada, 650 bin konutun yıkıldığını, devletin güçlü olduğunu ve bir yıl içinde tüm konutların yapılarak teslim edileceğinin sözünü vermişti. Depremin birinci yılı bittiğinde açıkladık. Teslim edilen konut sayısı sadece 18 bin 19’du. Yani söz verilenin yüzde 2,7’si.

“Her yüz aileden 97’sinin adalet beklentisi devam ediyor”

- Depremin ardından yapılan yargılamalar tam bir fiyaskodur. 2031 soruşturma var, bin 397’si hakkında iddianame düzenlenmiş. Yani her üç sorumludan biri şu ana kadar savcı karşısına bile çıkmamıştır. Karara bağlanan soruşturma sayısı 75’tir. Her yüz aileden 97’sinin adalet beklentisi devam ediyor. Apartman isimleriyle, site isimleriyle bu salonda her hafta ailelerin sorunlarını dile getirdik. Sorumluların yurt dışına kaçmasından, izini kaybettirmesinden acı çeken insanlar var.

“Tuzla Piyade Okulu'ndan atılan teğmenlerin tazminatını biz ödeyeceğiz”

- İkisi yürütmeyle döndü. Biri dönmem dedi, yargılandı. Beş teğmen için 128 milyon tazminat çıktı. Diğer teğmenlere de tazminat çıkabilir. CHP milletvekillerinin teğmenlerin tazminatlarını maaşlarımızdan ödemelerini oylamanıza soruyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.