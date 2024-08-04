Kurultay öncesi başkanlık adaylarından Birsen Bayar ve Birsen Temir Saraç yarıştan çekildiklerini duyurdu. Kurultayda, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır'ın başkanlık için yarışacağı bildirildi.

Kongrede slogan ve gerginlik

Kurultayın ilerleyen saatlerinde, özel konuşmasına başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel'in konuşması sırasında salondan slogan sesleri yükseldi. Özel, salondaki güvenliklere seslenerek, “Kadın kolları kongresini lütfen başka amaçlara alet etmeyin. Bu kongre, kadın kolları için yapılan bir kongredir. Burada kadınların emeği var, başka seslerin buraya karışması doğru değil” dedi.

Güvenlik önlemleri ve çağrı

Özel, salondaki güvenliklere, “Arkadaşlara yardımcı olun ve kadın kolları kongresinin bu şekilde devam etmesine katkı sağlayın” diye seslendi. Ayrıca, salondaki kadınlardan bazıları dışarı sloganları attı. Özel, konuşmasına devam ederek, “Burası kadın kolları kongresi. Burayı buraya bırakacaksınız. Erkeklere burayı provoke ettirmem. Ne diyecekseniz kapının önünde söylersiniz. Erkek arkadaşları dışarı alın” şeklinde çağrıda bulundu.

Kongrenin amacı ve yönetimi

Kongrenin, CHP Kadın Kolları'nın uzun emeklerinin taçlandırıldığı bir ortam olarak kalması gerektiğini belirten Özel, ortamın provoke edilmemesi gerektiğini vurguladı. Kongrenin ilerleyen saatlerinde, katılımcılar ve güvenlik arasında yaşanan bu gerginlikler, etkinliğin amacına yönelik tartışmalara yol açtı.