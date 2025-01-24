Bolu Kartalkaya'daki otel yangına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ruhsatı veren belli, ruhsatı vereni denetlemesi gereken belli. 2007 yılında AK Parti belediyesi bu otele uygunluk vermiş, 2019’a kadar da yönetmişsiniz. 12 yıl boyunca neden denetlememiş?” diye sordu. Bolu’daki bilirkişilere “muğlak ifade yazın, dördüncü kat diye belirtmeyin” baskı yapıldığını söyleyen Özel, “O bilirkişi heyetini canlı yayına çıkarırım. Orada direnen namuslu bilirkişi ‘biz yazmak zorundayız’ diyor. Kim sebebiyet verdiyse cezasını çekecek” dedi.

Bolu kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki beş otelden biri olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gece saatlerinde yangın çıkan yangında Adalet Bakanlığının açıklamasına göre 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Yaşananların ardından soruşturma başlatıldı ve Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü, otel müdürü, emekli mimar Ali B. olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili dört başmüfettiş ve altı savcı görevlendirildi.

Ön rapor: Ölü ve yaralı sayısı ile ilgili Bolu İl Sağlık Müdürlüğü yanıt vermedi

Yangında büyük hasar gören Grand Kartal Otel mühürlenirken, otelin ana giriş kapısına şerit çekildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan itfaiye ön raporunda, 50'den fazla kişinin camlardan merdivenli itfaiye aracıyla, bir kişinin de atlama yatağıyla kurtarıldığı belirtilerek, “Bina lobi kısmından başlanarak tüm katlarda arama-kurtarma çalışmasına başlanmış olup her katta bulunan odalarda, merdiven sahanlıklarında ve ara hollerde eks (ölü) vatandaşlar tespit edilip tahliyesi tarafımızca yapılmıştır. Yangında otel binasının tamamı kullanılamaz hâle gelmiştir” denildi. Raporda ölü ve yaralı sayısı ile ilgili Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne resmi yazı ile başvurulduğu ancak herhangi bir cevap alınamadığı belirtildi.

“2007 yılında AK Parti belediyesi bu otele uygunluk vermiş”

Yangın faciasına ilişkin de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sorumluların ve sorumluları koruyanların ortaya çıkacağına dikkat çekti.

“İnsan, ‘Olur da bu kadar mı pişkinlik olur’ diyor. Ruhsatı veren belli, ruhsatı vereni denetlemesi gereken belli. Belediyenin ilçe sınırlarında dahi değil” diyen Özel, “İlçe sınırlarında da olsa mücavir alan sınırlarında olmadıktan sonra, yani bir milli parka girmek izne tabidir. 2007 yılında AK Parti belediyesi bu otele uygunluk vermiş, 2019’a kadar da yönetmişsiniz. 12 yıl boyunca neden denetlememiş? Sorarsan yetkisinde değil. O günden sonra ilçede olmayan oteli nasıl denetleyeceksin? AK Partili il belediyeleri ilçe sınırları dışındaki hangi oteli denetlemiş?” diye tepki gösterdi.

“O bilirkişi heyetini canlı yayına çıkartırım”

Bolu’daki bilirkişilere, “muğlak ifade yazın, dördüncü kat diye belirtmeyin” diye baskı yapıldığını vurgulayan Özel, şunları söyledi:

“Algı yönetimi başka bir şey, hakikatler başka bir şey. Otelin dışında otelle bağı olmayan 70 metrekarelik kafeteryanın başvuru üzerine verilmiş belgesini dördüncü kattaki bütün katı kaplayan yangının sebebi gibi gösteren bir algı yönetimi ile karşı karşıyayız. Bolu’daki bilirkişilere, ‘muğlak ifade yazın, dördüncü kat diye belirtmeyin’ diye baskı yapıyorlar. O bilirkişi heyetini canlı yayına çıkartırım. Orada direnen namuslu bilirkişi ‘biz yazmak zorundayız’ diyor. Bolu faciasına kim sebebiyet verdiyse cezasını çekecek. Bu facianın üstüne AK Parti’yi bu işten sıyırmak için kim ne yapıyorsa onun davası da bu iktidar değişince şahitleriyle ayrı görülecek.”