Türk televizyon ve gazetecilik dünyasının tanınan isimlerinden biri olan 63 yaşındaki Deniz Arman, akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Çam Sakura Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Akciğer kanseriyle mücadele ediyordu

Deniz Arman, yaklaşık iki ay önce hastaneye yatarak akciğer kanseri tedavisi görmeye başlamıştı. Hastalığını uzun süre gizlemeyi tercih eden Arman, son dönemlerinde yakınlarına üç ay kadar ömrü kaldığını söylemişti.

Son isteği ortaya çıktı

Arman’ın vefatından sonra yakın çevresi, ünlü gazetecinin son isteğini paylaştı. Arman, Maçka Mezarlığı'na defnedilmek istemişti. Arman’ın ailesi, onun bu son dileğini yerine getirmek için hazırlık yapacaklarını belirtti.

Gazetecilik dünyasında derin üzüntü

Deniz Arman, medya dünyasında yıllar süren kariyerinde birçok önemli habere imza atmış ve televizyon ekranlarının tanınan simalarından biri haline gelmişti. Arman’ın kaybı, tüm televizyon camiasını ve gazetecilik sektörünü derinden sarstı.