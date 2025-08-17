CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirmek üzere Trabzon’a geldi.

Özel'in Türk Eczacıları Birliği 33. ve 34. Dönem Genel Sekreteri Ecz. Sabih Tekin Çağlar’ın annesi Ayşe Sıddıka Çağlar’ın cenazesine katılamadığı için taziye ziyaretinde bulunmak üzere Trabzon’a geldiği kaydedildi.

Sabah erken saatte bir otelde partililerle bir araya gelen Özel, Trabzon'da ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı.

Özel, partililerle bir araya geldikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, "Ben buraya her geldiğimde Çarşıbaşı’nda elinden karalahana çorbası içtiğim, son geldiğimde de hastanede ziyaret ettiğim, annem yerinde olan birisinin cenazesinde bulunamamanın üzüntüsü içindeyim. Çünkü o gün Türkiye’den gelen şehit ve gazi ailelerimizin derneklerini misafir ediyorduk Ankara’da. O yüzden gelememiştim buraya. Bugün Sabih Tekin Çağlar’a başsağlığı ziyaretinde bulunacağız, hem de daha önceki ziyaretimizde gidemediğimiz diğer belediyelerimiz ile partililerimiz ile görüşeceğiz. İçinde bulunduğumuz kritik süreci, hem Trabzon açısından hem genel açıdan birlikte değerlendireceğiz" dedi.

"Adil Bey'in kendi terbiyesini gösteren bir seviye"

Özel, AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu’nun Trabzon’da yaptığı toplantıda kendisiyle ilgili dile getirdiği "Özgür Özel kendine yakışan ama CHP’ye yakışmayan bir dil ile edepsizlik etmiştir. Milletin emanetini zimmetine geçiren bu dünyada da cezasını çekecektir, öbür dünyada da" ifadelerine de karşılık verdi.

Özel "Adil Bey’in kendi terbiyesini gösteren bir seviye. Eğer ben Adil Bey’in seviyesine inersem çıkarken vurgun yerim. Böyle düşük seviyelerden dikkatle çıkmak gerekiyor. Bütün Trabzonlular şunu bilsin. Hepimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’te ve CHP’nin bu ülkeye kazandırdığı çok partili rejimde. Sandıkla gelenin sandıkla gitmesi gerektiği bir ülkede yaşıyoruz. 47 yıl iktidar olamadık, kusuru her zaman kendimizde aradık. AK Parti 23 yıl kazandı ama hiç onlar kazandı fakat biz yönetelim demedik. Hatta onların et tırnak oldukları FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu zaman biz FETÖ’nün karşısında durduk. İlk kez 23 yıl sonra AK Parti, Türkiye’de ikinci parti oldu. İstanbul’u üç defadır Ekrem İmamoğlu kazanıyor. İlk kazandığında hazmedemediler ve tekrar kazandık hem de bu kez 1 milyon üzerinde oyla kazandık. Dayanamadılar bu kez da kayyum atamaya kalktılar. Trabzon’un evladı Ekrem İmamoğlu güya terör örgütüne destek oluyor diyerek kayyum istediler ama biz bu durumu milyonlar ile bu darbeyi püskürttük. Her darbenin başında bir cunta var her darbenin bir görevlendirme listesi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne atayacakları kayyumun adı da Adil Karaismailoğlu’nun kendisi. Bunu zaten Türkiye, Trabzon yerel basınından öğrendi. Trabzon yerel basınına haber yaptırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak Adil Karaismailoğlu atanıyor diye. Ama millet dedi ki ’dur bakalım darbecilerin çırağı, seçimle gelmediğin yere nasıl geleceksin’ milyonlar darbeyi püskürttü ve kayyumcu çırağı açıkta kaldı. Utanmadan da bu ifadeleri kullandı. Kayyumcu çırağının seviyesine inersek çıkarken vurgun yeriz o nedenle cevap vermiyoruz" diye konuştu.