Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda yarı finale yükseldi.

Efes Selçuk’ta zafer turnuvası 3x3 Basketbol heyecanı Efes Selçuk’ta zafer turnuvası 3x3 Basketbol heyecanı

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı olan Mahmut Bozteke, çeyrek finalde İsrailli rakibi Adnan Milad'ı 30-7 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli sporcunun Paris 2024'teki yarı final müsabakası bu akşam TSİ 19.26'da oynanacak.

Editör: Engin Keskin