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Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı olan Mahmut Bozteke, çeyrek finalde İsrailli rakibi Adnan Milad'ı 30-7 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli sporcunun Paris 2024'teki yarı final müsabakası bu akşam TSİ 19.26'da oynanacak.

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