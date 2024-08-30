Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda yarı finale yükseldi.
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı olan Mahmut Bozteke, çeyrek finalde İsrailli rakibi Adnan Milad'ı 30-7 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli sporcunun Paris 2024'teki yarı final müsabakası bu akşam TSİ 19.26'da oynanacak.
🇹🇷Mahmut Bozteke yarı finalde!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 30, 2024
🥋 Milli tekvandocu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları erkekler K44 kategorisi çeyrek finalinde rakibini 30-7 yenerek, adını son 4 isim arasına yazdırdı!
Tebrikler Mahmut! 👏 pic.twitter.com/qayLy8chYN
Editör: Engin Keskin