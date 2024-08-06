Özel'in renk önerisi tartışma yarattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, parti amblemindeki devletçilik ilkesini simgeleyen okun rengini değiştirme önerisi, parti içinde ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Özel, amblemin yeşil ve mor renklerle güncellenmesini önerdi. Ancak, Parti Sözcüsü Deniz Yücel bu değişikliğin söz konusu olmadığını belirtti.

Özgür Özel'in renk önerisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, devletçilik ilkesini temsil eden okun yarısını yeşile, yarısını mora boyamayı önerdi. Bu renklerin çevreci projeler ve kadın-erkek eşitliğini simgelediğini belirten Özel, değişikliğin eylülde yapılacak tüzük ve program kurultayında ele alınacağını söyledi.

DEM Parti ile benzerlik tartışması

Özel'in önerdiği yeşil ve mor renklerin, DEM Parti'nin amblemindeki renklerle benzerlik göstermesi sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Kullanıcılar, bu renklerin başka bir partinin sembolüyle olan benzerliğini eleştirdi.

Parti sözcüsü Yücel'den açıklama

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Özgür Özel'in açıklamalarının ardından bir açıklama yaparak, parti ambleminde herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirtti. Yücel, "Genel başkanımız Özgür Özel, devletçilik ilkesini çevreci ve toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yaparak anlatmıştır. Ancak, partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili bir değişiklik yapılmayacaktır," dedi.

Sosyal medyada tepkiler

Özel'in renk önerisi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, yeşil ve mor renklerin DEM Parti'nin amblemiyle olan benzerliğine dikkat çekerek, bu önerinin partinin kimliği üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini savundu.