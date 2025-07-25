İzmir’in Çeşme ilçesinde içme suyu krizi gündemdeki yerini korurken, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin açıklamalarına AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen’den yanıt geldi. Özen, Karareis Barajı’ndan su verilmesinin teknik olarak mümkün olduğunu ve altyapının tamamlandığını belirtti.



Kutlu Aktaş Barajı alarm veriyor

Çeşme’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk oranı yüzde 4,24’e kadar düştü.

İZSU verilerine göre barajda yalnızca 679 bin metreküp su kaldı. Kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle, ilçede bu geceden itibaren 23.00–06.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanmaya başlayacak.

“İZSU isterse hemen kullanıma geçebilir”

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Karareis Barajı ve Salman Göleti’nden İZSU Ildır Deposuna su aktarılması için yapılan projenin hâlâ tamamlanmadığını belirtti.

Bu açıklamalara yanıt veren AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen ise, “Gerçekle ilgisi olmayan açıklamalarla algı yaratılıyor. 33 kilometrelik iletim hattı, terfi merkezleri, depolar ve günlük 23 bin 760 metreküp kapasiteli arıtma tesisi tamamlandı. Hatta bugün bile İZSU isterse Karareis’ten gelen ham suyu klorlayarak kullanıma verebilir” dedi.

“Kuraklık kalıcı tehdit, çözüm altyapıda”

Özen, Karareis Barajı ve Salman Göleti’nden Çeşme’ye yılda 3,74 milyon metreküp içme suyu sağlanacağını vurgulayarak, “Kuraklık artık geçici bir sorun değil, kalıcı bir tehdit. Mevcut kaynaklar tükeniyor. Hükümetimiz günü kurtaran değil, geleceği planlayan projeler üretiyor” ifadelerini kullandı.

Proje 25 Ağustos’ta tamamlanacak

AK Partili Özen, altyapının tamamlandığını ve test aşamasında olduğunu söyledi. Çeşme’ye içme suyu verilmesinin en geç 25 Ağustos 2025 tarihinde başlayacağını da açıkladı.