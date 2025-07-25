Ege Üniversitesi’nden Her Yaşa Yüzme Eğitimi

Olimpik standartlarda yüzme tesisi, yıl boyu hizmet veriyor

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın vizyonuyla yeniden yapılandırılan Ege Üniversitesi Spor Kulübü, sporu yaşam kültürüne dönüştürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yüzme Şubesi, her yaştan bireye hem sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırıyor hem de yüzme sporuna profesyonel isimler kazandırıyor.

Sürekliliğe dayalı eğitim modeli

Tesis Yöneticisi Erdem Çavuşoğlu, yüzme kurslarının 6 yaş ve üzeri her yaş grubuna açık olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

“Kurslarımız bireyleri paket programlarla sınırlamıyor, isteyen herkes kendi temposunda ve seviyesinde devam edebiliyor. Eğitimler, yaş ve beceri düzeyine göre gruplandırılarak daha etkili hale getiriliyor.”

Kurslarını tamamlayan katılımcılar, tesisin belirli saatlerinde sunulan serbest yüzme seanslarına da katılabiliyor.

Dört kademeli eğitim sistemi Eğitim Koordinatörü Fatih Azrak, sistemli ve verimli bir yapı kurduklarını belirtti: “Başlangıçtan ileri seviyeye kadar dört farklı grupta eğitim veriyoruz. Bilenle bilmeyenin ayrı gruplarda çalışması, herkesin kendi hızında ilerlemesini sağlıyor.” Eğitmen kadrosunun büyük çoğunluğunu Spor Bilimleri Fakültesi mezunları oluşturuyor. Yeni eğitmenler iki aylık bir değerlendirme sürecinden geçiriliyor. Uluslararası standartlarda tesis altyapısı EÜ Yüzme Havuzu, 50 metre uzunluğunda 8 kulvardan oluşan olimpik özellikte bir tesis.

Hijyen, su sıcaklığı, havalandırma ve acil müdahale olanakları ile çağdaş standartlara sahip. Tesis içinde ayrıca duş, soyunma odası, izleyici tribünü ve sağlık odası da bulunuyor. Fiziksel ve zihinsel gelişime katkı Yüzme kurslarının yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik rahatlama sağladığını ifade eden Azrak, şunları söyledi: “Özellikle öğrencilerimiz, ders temposundan uzaklaşmak ve yenilenmek için bu havuzu tercih ediyor. Yüzme, kampüs yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi.” Kurslara kayıtlar yıl boyunca Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı üzerinden yapılabiliyor.