UFC dünyası, 2025'in en heyecan verici ve merakla beklenen maçlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken şok bir gelişme meydana geldi.

Arman maçtan çekildi

Islam Makhachev ile Arman Tsarukyan arasında yapılacak Hafif Siklet kemer mücadelesi Arman'ın sırt sakatlığı sebebiyle iptal oldu. Mücadeleye bir gün kala meydana gelen bu olay UFC camiasında şok etkisi yarattı. UFC maça bir gün kala Islam'a rakip aramaya başladı.

Moicano, Dustin ve Lopes aday

İddiaya göre UFC'nin bir numaralı adayı Moicano olurken Dustin Poirier ve Diego Lopes maçı istediklerine dair sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundular.