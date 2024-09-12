Bornova Belediyesi’nin kısa sürede tamamladığı projelerin açılışı ve yeni yatırımların temel atma töreni için İzmir’e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk programını Sarnıç Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Özel, Bornova Belediyesi'nin inşa edeceği, Kudüs’teki Mescid-i Aksa'dan ilham alınan Sarnıç Köyü Camii'nin temelini attı.

En geç üç ay içerisinde ibadete açılacak

1967 yılında inşa edilen ve toprak kaymaları nedeniyle tehlike oluşturan eski caminin yerine yenisinin yapılması, Bornova Belediyesi’nin projesiyle hızla hayata geçirildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, köylülerin talepleri doğrultusunda cami yapım çalışmalarını başlattıklarını belirterek, caminin en geç üç ay içinde ibadete açılacağını duyurdu.

Temel atma töreninde dua, Bornova İlçe Müftüsü Fethullah Yavuz tarafından yapıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra birçok önemli isim katıldı; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları ve Sarnıç Mahallesi sakinleri törende hazır bulundu.

Birlikte açılış yapılacak

Konuşmasında Özgür Özel, cami inşaatının hızla tamamlanacağını ve en geç üç ay içinde bir Cuma günü toplu olarak ibadete açılacağını belirtti. "Sarnıç, İzmir-Manisa sınırındaki eşsiz bir köy. Bu projeyi en kısa sürede bitirip halkımıza kazandıracağız" dedi.

Mescid-i Aksa'dan ilham alındı

Caminin tasarımında Mescid-i Aksa’nın model alınmasının önemine dikkat çeken Özel, Kudüs’ün Müslümanlar için kutsal bir mekan olduğunu vurguladı. "Mescid-i Aksa, İslam dünyasının ilk kıblesi ve müslümanlar için son derece özel bir yerdir" ifadelerini kullandı.