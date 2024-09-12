Lüks tasarım ve elmas detaylar

Lüks tasarım markası Caviar, iPhone 16 Pro’yu altın ve elmaslarla donatarak teknoloji meraklılarına göz kamaştırıcı bir seçenek sundu. 18 ayar altın ve tam 570 adet elmasla kaplanan telefon, sadece 3 adet üretildi ve koleksiyon ürünü olarak sunuldu.

Sınırlı sayıda üretim

Bu lüks iPhone 16 Pro modelleri, farklı depolama seçenekleriyle geliyor. Tüketiciler, iPhone 16 Pro'nun tüm versiyonlarını ve iPhone 16 Pro Max'in 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini tercih edebilecekler.

Fiyatlar dikkat çekiyor

Caviar’ın tasarladığı bu özel modelin fiyatı ise 19,4 milyon TL’den başlıyor. Bu fiyat etiketi, cihazı teknoloji dünyasında bir lüks sembolü haline getiriyor.

Fiyatlar

Altın ve elmas kaplamalı 128 GB iPhone 16 Pro'nun fiyatı 571 bin 710 dolardan başlıyor. Bu da yaklaşık 19,4 milyon TL'ye denk geliyor.

En üst model olan 1 TB iPhone 16 Pro Max fiyatı ise 580 bin 570 dolar olarak açıklandı.