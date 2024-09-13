CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinin ardından Bornova Belediyesi’nin hayata geçirdiği 17 projeyi törenle hizmete açtı ve 9 yeni yatırımın temelini attı. Özel, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi "değişimin önemli bir yüzü" olarak nitelendirerek, Eşki'nin projelerinin Bornova halkına büyük katkı sağladığını vurguladı. Ömer Eşki ise "Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz, değişimi hissettirmek için çalışıyoruz" diyerek Bornovalılarla birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

CHP'nin güçlü kadrosu törendeydi

Çamdibi Atatürk Parkı’nda gerçekleşen toplu açılış törenine, CHP lideri Özgür Özel’in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Gökçe Gökçen, Deniz Yücel, Murat Bakan ve İzmir Milletvekilleri katıldı. Ayrıca CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve ilçe belediye başkanları ile önceki dönem belediye başkanları ve milletvekilleri de törende hazır bulundu.

“Zor zamanlarda halkımızın yanındayız”

Törende bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerin halka sunduğu hizmetlerin önemine vurgu yaptı. “412 belediye başkanımızla sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışıyor, pandemiden doğal afetlere kadar zor dönemlerde halkımızın yanında oluyoruz” dedi. Özel, yerel yönetimlerin güçlü ve halk odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiğini belirtti.

Bornova'nın geç ve dinamik yüzü: Ömer Eşki

Özgür Özel, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin projelerine dikkat çekerek, Eşki'nin Bornova’nın dönüşümünde kilit bir rol oynadığını ifade etti. "Ömer Eşki, Bornova'nın genç ve dinamik yüzü. Kentin ihtiyaçlarını iyi bilen, eğitimden sosyal yardımlara kadar her alanda fark yaratan projeleri hayata geçiriyor. İlk beş ayda yapılanlar, Bornova'nın geleceği için önemli bir başlangıç" dedi.

Yeni projelerin temeli atıldı

Törende, 7 Kent Market, 3 Kent Lokantası, 2 Kent Mağazası, Moto Kurye Parkı, Tır Garajı, Bornova Kent Akademisi, Levant Kafe ve restore edilen Arap Deresi Köprüsü gibi projelerin açılışı yapılırken, Karacaoğlan Kent Market ve Kreşi, Sarnıç Camisi, Sağlıklı Atıştırmalıklar Merkezi, Abide-i Hürriyet Parkı, Kıbrıs Parkı, Pumptrack Parkı, Kedi Kliniği, Tohum Bankası ve Kent Bostanı gibi projelerin temeli atıldı.

Özel’den yatırımlara tam destek

Tören sonrası, CHP Lideri Özgür Özel, açılışı yapılan projeleri gezdi ve Bornova Kent Lokantası’nda vatandaşlarla birlikte yemek yedi. Ayrıca Kent Market’te alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Özel, Bornova Kent Akademisi’ni ziyaret ederek burada eğitim görecek 3 bin kişiye sağlanacak imkanlar hakkında bilgi aldı. Başkan Ömer Eşki ile projeler üzerinde detaylı incelemelerde bulunan Özel, Bornova'nın gelecek dönemde de gelişmeye devam edeceğini belirtti.