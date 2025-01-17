Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ı Paşakapısı Cezaevi’nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından kameralar karşısına geçen Özel, Akpolat’ın tutuklanmasına dair sert eleştirilerde bulundu ve “Cumhuriyet tarihinde kimse bu kadarına tenezzül etmemişti. Bundan sonra anladığınız dilden konuşulacak” şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Bu bir savaş ilanıdır"

Özel, Akpolat’ın tutuklanmasını “savaş ilanı” olarak nitelendirerek, bu durumu CHP’nin ve üyelerinin itibarsızlaştırılma çabası olarak yorumladı. “Dün ifadeye bile çağrılmaması gereken birisinin, savcılığa bile sevk edilmemesi gerektiği bir süreçte, Rıza Başkanımızın tutuklanmasıyla hepimiz hem üzüldük, hem sarsıldık,” diyen Özel, siyasal iktidara karşı net bir tutum sergiledi.

Bunun bir "kurgu" ve "yalan" olduğunu belirten Özel, suçsuz birinin haksız yere tutuklanarak cezaevine konduğunu ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. “Genç bir siyasetçi olan Rıza Akpolat, sırf doğru işler yaptığı için cezalandırılıyor,” dedi. Özel, Akpolat'ın suçsuzluğuna inandıklarını ve en kısa sürede aklanarak özgürlüğüne kavuşacağından emin olduklarını belirtti.

Rıza Akpolat’ın mesajı

Ziyaretin ardından Rıza Akpolat’ın Beşiktaş Belediyesi çalışanlarına selam gönderdiğini belirten Özel, Akpolat’ın “Beşiktaşlı 7 bin kişi aş evimizden, halk marketimizden, halk kartlarımızla yararlanıyor. Bu hizmetlerin aksamasını istemiyorum” dediğini aktardı. Akpolat, cezaevindeki koşullara rağmen, belediye hizmetlerinin sürdürülmesi gerektiğini ve kendisinin en kısa sürede görevine döneceğini ifade etti.

"2025 yılı kurtuluş yılı olacak"

Özgür Özel, CHP olarak Türkiye’nin geleceği için büyük bir mücadele vereceklerini belirterek, 2025 yılının Türkiye için kurtuluş yılı olacağını söyledi. CHP’nin iktidara gelmesi için gerekli adımların atıldığını ve bu sürecin hızla ilerleyeceğini ifade etti. “Savaş ilanınızı kabul ediyoruz. Bundan sonra anladığınız dilden konuşulacak,” diyen Özel, CHP’nin iktidara gelmesiyle birlikte adaletin ve demokrasinin yeniden tesis edileceğini belirtti.

Özel, bundan sonraki süreçte halkın daha fazla hak arayışı ve katılımıyla hareket edeceklerini, iktidara yönelik tüm tepkilerin planlı ve kararlı bir şekilde ifade edileceğini vurguladı. Ayrıca, CHP'nin iktidara geldiği gün de aynı anlayışla hareket edeceklerini belirterek, partililerine ve halkına güven verdi.

Özel, Akpolat’ın cezaevine sevk edilmesinin ardından, Beşiktaş Belediye Başkanı'nın moralinin yüksek olduğunu belirtti. Akpolat’ın, belediyenin hizmetlerinin aksatılmaması gerektiği mesajını verdiğini ve bu süreçte Beşiktaş halkına olan sorumluluğunun bilincinde olduğunu söyledi. Akpolat, cezaevinde olmasına rağmen Beşiktaş’ta hizmetlerin aksamaması için tüm güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

"Tenezzül meselesi"

Özel, son olarak, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük tehditlerden birinin yaşandığını ve partisinin bu süreci sonuna kadar takip edeceğini belirtti. "Tenezzül ettiler, buna da tenezzül ettiler," diyerek, iktidarın muhaliflerine yönelik uyguladığı baskıları sert şekilde eleştirdi. “Bu, bir korku salma meselesi, bir iktidar tutunma çabası. Ama biz buna boyun eğmeyeceğiz. Bu mücadele sonuna kadar sürecek,” dedi.

Özel, Rıza Akpolat’ın haksız yere cezalandırılmasına karşı durduklarını ve bunun için her türlü hukuki mücadeleyi vereceklerini ifade etti. Bu süreçte, CHP’nin ve Akpolat’ın yanında yer alan tüm destekçilere teşekkür ederek, halkın daha fazla dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.