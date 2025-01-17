Islam Makhachev ile Arman Tsarukyan arasında yapılacak Hafif Siklet kemer mücadelesi Arman'ın sırt sakatlığı sebebiyle iptal oldu. Mücadeleye bir gün kala meydana gelen bu olay UFC camiasında şok etkisi yarattı. UFC maça bir gün kala Islam'a rakip aramaya başladı.

Moicano yeni rakip

UFC, organizasyona saatler kala yaşanan bu olayın ardından Islam'a rakip olarak Renato Moicano'yu açıkladı. Dana White sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Islam Makhachev'in yeni rakibinin Renato Moicano olacağını duyurdu!



Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dövüşseverler MMA dünyasının en heyecan verici etkinliklerinden biri olan bu karşılaşmayı 19 Ocak Pazar günü, sabah 6:00 (GMT+3) itibarıyla, Intuit Dome, Inglewood, ABD’den canlı yayınla S Sport Plus üzerinden izleyebilecekler.