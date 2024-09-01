CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Özel, geçen yılki seçim sonuçlarına atıfta bulunarak, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde istedikleri başarıyı elde edemediklerini ve parlamento çoğunluğunu kazanamadıklarını belirtti. Gençlerin umutlarının azaldığını ifade eden Özel, bu dönemde örgütün taleplerini dikkate alacaklarını vurguladı.

“Sorulara cevap veremez haldeydim”

Özel, “Kızımın arkadaşlarının sorduğu sorulara cevap veremez haldeydim,” diyerek, bu süreçte değişim çağrısında bulunduklarını ve değişimin somutlaştırılması gerektiğini ifade etti. Örgütün sesini her aşamada dinleyeceklerini ve örgütün iradesine saygı göstereceklerini belirtti.

Değişim kurultayı ve tüzük gelişmeleri

Özel, 4-9 Eylül tarihlerinde yapılacak kurultayın tarihe güçlü bir atıf yapacağını ve kurultaya katılımın kapsamlı olacağını duyurdu. Tüzük taslaklarıyla ilgili sosyal medyada ve TV programlarında yayılan yanlış bilgilere karşı uyarıda bulundu. Ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu ile tüzük hakkında görüşeceğini ve önerilerini alarak tüzük komisyonuna teslim edeceğini belirtti.

“Milletin gündemi yokluk ve yoksulluk üzerinde”

Özel, partisinin yokluk ve yoksulluk dışında gündeme almayacağı bir konu olmadığını vurguladı. İttifaklara yönelik tutumlarını da açıkladı; ittifakları reddetmediklerini ancak herhangi bir ittifaka muhtaç olmadıklarını, Türkiye ittifakının güçlü bir ittifak olduğunu söyledi.