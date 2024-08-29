Özgür Özel Çiftçilerimizin Sesini Türkiye'ye Duyurmaya Devam Edeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde partisinin düzenlediği Çiftçi Mitingi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Çiftçilerin sorunlarına dikkat çeken Özel, "Bizi tahrik etmek için suni gündemler oluşturmaya çalışıyorlar, ama biz milletimizin efendileri çiftçilerimizin gündemine sadık kalacağız" diye konuştu.

Çiftçinin zor durumu gündeme taşındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen Çiftçi Mitingi'nde çiftçilerin sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. "Üreticinin sesini duyuyoruz, duyuruyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde, özellikle üzüm üreticilerinin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Özel, tarımsal üretimin önemini vurguladı.

"Suni gündemlere takılmayacağız"

Özgür Özel, konuşmasında iktidarın suni gündemler oluşturduğunu, ancak CHP olarak çiftçilerin gerçek sorunlarına odaklandıklarını belirtti. "Benim gündemim, milletimizin efendileri olan çiftçilerimizin gündemi" diyen Özel, çiftçilerin alın terinin karşılığını alamadığını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Üreticinin sesini duyurmak için mücadele

Özel, mitingde yaptığı konuşmada, çiftçilerin sesini duyurmak için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Türkiye genelinde çiftçilerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Özel, "Bugün Turgutlu'da, yarın Türkiye'nin dört bir yanında çiftçilerimizin sesini duyurmaya devam edeceğiz" dedi. Üreticilerin geçim sıkıntısı yaşadığını ve hak ettikleri desteği alamadıklarını belirtti.

Tarımsal destek ve reform talepleri

CHP lideri, konuşmasında tarım sektörünün içinde bulunduğu durumu değerlendirdi ve çözüm önerilerini sıraladı. Çiftçilerin borçlarının faizlerinin silinmesi, tarımsal desteklerin artırılması ve çiftçilerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Özel, "Çiftçi artık geçinemiyor. Borçların faizleri silinmeli ve çiftçilerimize hak ettikleri destek verilmeli" dedi.

Manisa özelinde üreticilerin sorunları

Özel, konuşmasında Manisa'nın tarımsal üretim potansiyeline de değindi. Üzüm, zeytin, pamuk gibi ürünlerin üretiminde yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Özel, "Manisa Ovası'nda üreticilerimiz alın terlerinin karşılığını alamıyor. Biz, onların sesi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Ayrıca, zeytin üreticilerine kilo başı 2 TL destek verilmesi gerektiğini belirtti.

"Ya hep beraber ya hiçbirimiz"

Mitingde, çiftçilerin ve tarım işçilerinin sorunlarına çözüm bulmak için mücadele edeceklerini ifade eden Özel, "Tek başına kurtulmak yok, ya hep beraber ya hiçbirimiz" diyerek konuşmasını tamamladı. Çiftçilere verdikleri sözleri tutacaklarını belirten Özel, CHP'nin tarım politikalarını hayata geçirmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.