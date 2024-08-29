Muğla Fethiye'de Teknede Yangın Çıktı!

Fethiye ilçesi Akvaryum Koyu açıklarında bir teknede çıkan yangın, kısa sürede tüm tekneyi etkisi altına aldı. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ve müdahale

Fethiye'nin Akvaryum Koyu açıklarında bulunan bir teknede, motor kısmında çıkan yangın hızla büyüyerek tüm tekneyi sardı. Yangının büyümesiyle birlikte Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi ekipleri olay yerine intikal ederek alevlere müdahale etti. Ekipler, denizden yapılan müdahalelerle yangını kontrol altına almak için uzun ve zorlu bir çalışma yürüttü.

Yangın sırasında teknede bulunan iki kişi denize atlayarak canlarını kurtardı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın söndürüldü. Ancak, yangının etkisiyle tekne kullanılamaz hale geldi ve büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ve detayları hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay yerine gelen ekipler, yangının yayılmasını önlemek ve denizdeki diğer araçların güvenliğini sağlamak için büyük bir özveri gösterdi.