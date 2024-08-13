Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada, "Dilruba'nın tutuklanması kabul edilemez. Bir yurttaşın sadece görüşlerini ifade etmesi nedeniyle gözaltına alınması, demokratik bir toplumda asla yer bulamaz," dedi. Özel, bu tür tutuklamaların, vatandaşlar üzerinde baskı oluşturma çabası olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Özel, "Sokak röportajları, toplumun düşüncelerini ifade etmesi için bir fırsattır. Bu nedenle, bu tür eylemlere yönelik tutuklamaların durdurulması gerekiyor," diye ekledi. Özgür Özel, hükümeti, ifade özgürlüğünü korumak ve vatandaşların görüşlerini özgürce ifade etmelerine izin vermeye çağırdı.