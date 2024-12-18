CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Aralık 2002'de suikaste uğrayarak hayatını kaybeden Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun anısına Çankaya'da açılışı yapılan parktaki törende önemli mesajlar verdi. Törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Hablemitoğlu'nun ailesi katıldı. Özel, katılımcılara yaptığı konuşmada Hablemitoğlu’nun vatanseverliğine ve cesur kişiliğine dikkat çekti.

FETÖ ve derin devlet bağlantısına dikkat çekti

Özgür Özel, Hablemitoğlu'nun ölümüne dair konuşarak, "Gerçek katil şüphesiz FETÖ" dedi. FETÖ'nün 2002'deki faaliyetleri hakkında Hablemitoğlu'nun yazdığı 'Köstebek' kitabına atıfta bulunan Özel, o dönemde yaptığı uyarıların 15 Temmuz darbesiyle doğruluğunun kanıtlandığını ifade etti. "Hablemitoğlu'nun söylediklerinin doğru olduğunu görmek için 14 yıl geçmesi ve FETÖ'nün gerçek yüzünü 15 Temmuz'da görmek gerekiyordu" diyen Özel, FETÖ'nün derin devletle olan bağlantılarını vurguladı.

Adaletin peşinden gitmek: "Geçmişle hesaplaşmak gerek"

Hablemitoğlu davasına değinen Özel, "Bugün hala bu cinayetin katilleri korunuyor. Bu durum, derin devletin varlığını ve geçmişle yüzleşmeme çabasını gösteriyor" diyerek geçmişin kirli ilişkileriyle hesaplaşmanın gerekliliğine vurgu yaptı. Hablemitoğlu'nun öldürülmesinin, FETÖ'nün gizliliğini ve yapılanmalarını ifşa etmek için gerçekleştirilen bir suikast olduğunu belirten CHP lideri, adaletin sağlanması gerektiğini söyledi.

Levent Göktaş’ın tahliyesine tepki

Özel, Hablemitoğlu davasındaki sanıklardan Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilmesine rağmen "kaçma şüphesi yok" denerek tahliye edilmesini eleştirdi. "Göktaş, yurt dışına kaçmış bir katil ve o kadar kritik bir sanıkken serbest bırakılıyor. Ancak masum belediye başkanları ‘kaçma şüphesi’ bahanesiyle tutuklanıyor" diyerek hukuk sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Sinan Ateşi'nin katillerinin peşinden

Özgür Özel, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateşi'nin öldürülmesinin ardından gelen gelişmelere de değindi. "Ateşi'nin kanı yerde kalmadı deniyor, ancak gerçekten bir hesaplaşma yapılmadı" diyerek, cinayetin arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılması gerektiğine dikkat çekti.

Hukukun gücüne vurgu

Özel, Ankara’nın hukukun egemen olduğu bir yer haline gelmesi gerektiğini belirterek, "Hablemitoğlu ve tüm katledilmiş aydınların kanı yerde kalmayacak, adaletin sağlanması için mücadele edeceğiz" dedi.