Haberekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç ve Burcu Yanar'ın haberine göre, İzmirliler görkemli bir açılışa ev sahipliği yaptı. 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışına pek çok siyasi isim ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yapay zeka ve teknolojinin öne çıktığı fuarda 'Zamanın Ötesine Geçiyoruz' söylemi dikkat çekti. Açılışa CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti üyelerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile yerel belediye başkanları da katıldı.

Kürsüde konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, insansı robot Sofia'yı konuk etmekten mutluluk duyduğunu belirterek 'Hoşgeldin' dedi. Başkan Tugay, "Türkiyenin en eski fuarı olan bu fuarı "zamanın ötesine geçiyoruz" sloganı ile düzenliyoruz. Bu fuar, tarih boyunca her zaman zamanın ötesine geçmiş bir etkinliktir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk henüz bunları planlarken fuarın da temellerini atmıştır. İzmir bir kez daha öncülüğünü göstermiştir. Bu şehir fuarcılığı da başlatarak ekonominin de temellerini atmıştır" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"1936 yılında Behçet Uz'un kurduğu bu alana taşındı. Bugün hâlâ kültürel hafızanı en büyük parçası olarak varlığını sürdürüyor. Pek çok politik savaşa da şahit oldu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında da fuar ara vermeden devam etti. İzmir Fuarı karşı kutuplardaki kişileri de bir araya getirerek insanları neşelendirmeyi başararak ticaretin devamını sağladı. Karşıyaka'da, Tire'de, Bayındır'da ve pek çok yerde yangınlar yaşadık yakın zamanda üstün çabalarla bu yangınları durdurabildik ve fuarı bu yangınların hemen sonrasında açıyoruz. İnanıyoruz ki küllerinden yeniden doğacak ormanlarımız. Bu mucizleri gerçekleştirenler bizler ve bizim atalarımızdı. 93. İzmir Enternasyonal Fuarı bizi yaşadığımız kötü olayların ötesine taşıyacak bu defa bunu teknoloji temasıyla gösteriyoruz.

Bu yıl fuarın kapılarını 30 Ağustos Zafer Bayramında açıyoruz. Kurtuluş Savaşı kahramanlarının cesaretiyle açıyoruz kapanışı ise İzmir'in Kurtuluşunun 102. yılı olan 9 Eylül'de yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi 11 gün boyunca ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacaktır. Eski fuar dönemi neşesinin canlılığını tekrar yaşayacağız. Canlı ve merakla beklenen o günlere geri döndürmeyi vaad ediyorum. Neşe, umut, merak, teknoloji dolu bir fuar diliyorum."

'Benim için büyük gurur'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fuar temasını oldukça önemsediğini söyleyerek, "28 belediye başkanının bu açılışa eşlik etmesi benim için büyük bir gurur. 14 ve 28 Mayıs'ın travmasını en yüksek hisseden kent İzmir. Atatürk partisinin bir kez daha iktidar olması gerekiyordu. Bu süreçte yaşananlar geride kaldı ama geçen sene yazın İzmir'de gençlerin gözünün feri sönmüştü ileri yaşta olanların omzu yere düşmüştü ve karamsarlık hakimdi. Biz CHP'de neredeyse çocuk yaşta görev yapmaya başlamış ve bu hikayenin sonunun böyle gelmemesi gerektiğine inanan insanlarız. Eğitim hayatımı İzmir'de geçirmiş biri olarak o süreçte sesimi en iyi İzmir'in duyduğunu ve İzmir'in dediklerini yapmanın ne kadar doğru olduğunu bizzat deneyimledim. Süreç bizi tarihi bir değişime getirdi. Yerel seçimlerde tüm adaylar önemliydi. Seçimin kendisine nasıl baktığınız çok önemliydi. Bu seçimden çok sayıda kadın belediye başkanıyla çıkmalıydık, gençlerin sorumluluk aldıkları genç kadroların görevlendirmeleri bekliyordu. Bunun yanında büyük bir başarı elde etmek lazımdı. Biz hepsine kulağımızı tıkadık karamsarlık bize yakışmadı. Bize bir anahtar lazımdı. 1980 darbesinden beri siyaset kapısını açmamız lazımdı.

'3 anahtar kapılarımızı açtı'

Önündeki kilitli kapıları hangi anahtarlarla açtıklarını da aktaran Başkan Özgür Özel, "3 büyük kilidi 3 tarihi anahtar açtı. Birincisi Mustafa Kemal Atatürk bu makamı bana emanet etmemişti gençlere emanet etmişti. Koca kalenin kilidinin ilkini gençler açtı. İkinci kilit kadına seçme ve seçilme imkanının verilip Türk kadının bu hakkı elde etmesiyle yıllar önce verilmişti. Üçüncüsü ise fuarın teması olan teknoloji, bilim ve bilimden yararlanma olmuştur. Burada ortaya konulan vizyon çok kıymetli. İzmir fuarının geçmişini düşündüğümde bu fuarın çağı yakalaması ve buna zemin hazırlması çok önemliydi.

Ayrıca İzmir'in vizyonuna güvendiğini belirten Özel, "İzmir, Türkiye ve dünyadaki yeriyle dünyanın en önemli alanı haline gelebilir. Bu vizyonu vardır, bu açıdan bu temayı son derece önemsiyorum. Bu genç ekiple dedik ki üçüncü anahtar ölçem ve değerlendirmedir. Onları sahada takip etmeliyiz. Ölçe değerlendirme sistemine bu sene seçim bütçesinin 6'da birini ayırdık" ifadelerine yer verdi.